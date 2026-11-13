Tiroler ÖVP führt eigene Mitgliedschaften ein – Bundespartei betont weiterhin Zusammengehörigkeit

Die Tiroler ÖVP hat bei einem Parteitag am vergangenen Wochenende ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Die Delegierten stimmten zugleich einer Statutenänderung zu, mit der die Partei künftig erstmals eigene Mitgliedschaften vergibt. Landesgeschäftsführer Florian Klotz erklärte dazu, die Tiroler Volkspartei sei eine eigenständige Partei im Parteienregister.

Die Bundes-ÖVP äußerte sich auf Anfrage des ORF schriftlich zu dem Schritt. Sie hielt fest, dass die Tiroler Volkspartei und ihre Mitglieder Teil der Österreichischen Volkspartei sind und bleiben.

Neue Statuten und eigene Mitgliedschaften in Tirol

Mit dem Beschluss des Parteitags ist eine Statutenänderung in Kraft getreten, die der Tiroler ÖVP erlaubt, eigenständige Mitgliedschaften zu vergeben. Bislang war dies anders geregelt. Landesgeschäftsführer Florian Klotz betonte im Zusammenhang mit der Neuregelung, dass die Tiroler Volkspartei im Parteienregister als eigenständige Partei geführt werde.

Klotz äußerte sich auch zur budgetären Ausrichtung der Landespartei. Tirol habe heuer und im kommenden Jahr ein Budget ohne neue Schulden, sagte er. Man wolle die bestehenden Schulden abbauen.

Die Neuerungen fallen in eine Zeit, in der sich die Tiroler ÖVP auf die kommende Landtagswahl vorbereitet, die in weniger als einem Jahr stattfindet. Landeshauptmann Anton Mattle wird das Gesicht einer neuen Plakatkampagne der Partei.

Reaktion der Bundespartei auf die Neuaufstellung

Die Bundes-ÖVP erklärte auf schriftliche Anfrage des ORF, der Schritt der Tiroler Landespartei vor einer Landtagswahl sei nachvollziehbar. Zugleich stellte sie klar, dass die Tiroler Volkspartei und ihre Mitglieder Teil der Österreichischen Volkspartei sind und bleiben. Die konkrete Ausgestaltung der neuen Mitgliedschaften sei Angelegenheit der Tiroler Volkspartei, hieß es weiter. Der weitere Prozess werde nach Angaben der Bundespartei statutenkonform und in enger Abstimmung erfolgen.

Eigenständigkeit der Landesparteien innerhalb der ÖVP

Innerhalb der ÖVP gelten die Landesparteien grundsätzlich als rechtlich eigenständige Organisationen. Diese Struktur prägt den bundesweiten Aufbau der Partei: Die einzelnen Landesorganisationen verfügen über eigene Statuten, eigene Gremien und eigene finanzielle Verantwortlichkeiten, während sie zugleich Teil der gesamtösterreichischen Parteistruktur bleiben. Der Politologe Peter Filzmaier beschäftigt sich mit solchen innerparteilichen Strukturfragen.

Parteienrechtlich ist in Österreich die Mitgliedschaft in politischen Parteien grundsätzlich über die jeweilige Parteiorganisation geregelt, bei der die Mitgliedschaft erworben wird. Bundesparteien und Landesparteien können dabei unterschiedliche Zuständigkeiten für Mitgliederverwaltung, Beitragswesen und interne Organisation festlegen. Solche organisatorischen Abgrenzungen sind in föderal aufgebauten Parteien nicht ungewöhnlich und betreffen in der Regel verwaltungstechnische und strukturelle Fragen, ohne die politische Zugehörigkeit zur Gesamtpartei infrage zu stellen.

Landtagswahlkämpfe bringen in solchen föderalen Parteistrukturen häufig eine stärkere Betonung der jeweiligen Landesorganisation mit sich. Landesparteien treten dabei regelmäßig mit eigenen Schwerpunkten, eigenem Personal und eigenen Kampagnen auf, auch wenn sie organisatorisch und programmatisch Teil der Bundespartei bleiben. Die Vorbereitung auf eine Landtagswahl umfasst dabei üblicherweise sowohl inhaltliche Festlegungen, etwa durch ein Grundsatzprogramm, als auch strukturelle Anpassungen innerhalb der Landesorganisation.