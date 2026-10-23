VfGH kippt Vorarlberger Baugesetz wegen fehlender Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Gebäudeabriss

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat zwei Bestimmungen des Vorarlberger Baugesetzes als verfassungswidrig aufgehoben. Anlass war ein Streit um den Abbruch des alten Gasthauses „Löwen“ in Dornbirn-Hatlerdorf. Der VfGH sieht in den betroffenen Regelungen einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentumsgrundrecht, weil sie bei der Entscheidung über einen Gebäudeabbruch ausschließlich den Ortsbildschutz berücksichtigen, nicht aber die wirtschaftliche Zumutbarkeit einer Sanierung für die Eigentümerin.

Streit um den Abriss des Gasthauses Löwen

Eigentümerin des Gasthauses ist eine Immobilienfirma im Umfeld des Spar-Konzerns. Sie entschied sich für den Abriss des Gebäudes. Mit Schreiben vom 19. Februar 2024 teilte die Bürgermeisterin von Dornbirn mit, dass eine Freigabe für den Abbruch aufgrund einer negativen gutachterlichen Stellungnahme des Amtssachverständigen für Raumplanung und Baugestaltung nicht möglich sei. Die Behörde begründete die Ablehnung damit, dass das Gasthaus für das Ortsbild von Bedeutung sei.

Die Eigentümerin zog daraufhin vor das Landesverwaltungsgericht (LVwG). Dieses gab der Behörde recht und bestätigte die Ablehnung des Abbruchs. Das Gericht führte aus, dass es sich bei dem Gebäude um ein Rheintalhaus mit Satteldach handle, das ursprünglich in den 1850er-Jahren errichtet und viele Jahre als Gasthaus geführt wurde.

Gegen diese Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts wandte sich die Immobilienfirma an den Verfassungsgerichtshof. Im Zuge der Prüfung kamen dem Höchstgericht Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Bestimmungen des Vorarlberger Baugesetzes. Der VfGH leitete daraufhin amtswegig eine Prüfung mehrerer Bestimmungen ein.

Aufgehobene Bestimmungen im Baugesetz

Der VfGH hob die Paragrafen 17 Absatz 3 und Absatz 6 des Vorarlberger Baugesetzes auf. Nach der bisherigen Rechtslage musste die Behörde bei der Entscheidung über einen Abbruch ausschließlich das öffentliche Interesse am Schutz des Orts- und Landschaftsbildes berücksichtigen. Die wirtschaftlichen Interessen der Eigentümerin, etwa die Frage, ob eine Sanierung des Gebäudes wirtschaftlich zumutbar ist, spielten im Gesetz keine Rolle.

Genau darin sah der VfGH den verfassungswidrigen Eingriff in das Eigentumsgrundrecht. Die gänzliche Außerachtlassung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit mache die landesgesetzlichen Bestimmungen unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig.

Der Landeshauptmann ist nun verpflichtet, die Aufhebung unverzüglich im Landesgesetzblatt kundzumachen. Der VfGH räumte dem Vorarlberger Landtag zugleich eine Reparaturfrist ein: Die aufgehobenen Bestimmungen treten erst mit Ende Oktober 2027 endgültig außer Kraft. Für den konkreten Anlassfall dürfen die betroffenen Regelungen allerdings schon jetzt nicht mehr angewendet werden.

Zusammen mit den gesetzlichen Bestimmungen kassierte der VfGH auch die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts zum Abbruch des Gasthauses Löwen. Das Gericht muss die Sache nun erneut prüfen. Bei dieser Neuprüfung müssen die Eigentümerinteressen miteinbezogen werden.

Abwägung zwischen Denkmalschutz und Eigentumsrecht

Bauordnungen und Ortsbildschutzbestimmungen sollen grundsätzlich historische oder stadtbildprägende Gebäude vor einem unkontrollierten Abriss bewahren. Dafür sehen viele Landesgesetze Genehmigungsvorbehalte vor, die Behörden ermöglichen, einen Abbruch zu untersagen, wenn ein Gebäude für das Orts- oder Landschaftsbild als bedeutsam eingestuft wird. Solche Regelungen berühren unmittelbar das verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsrecht, da Eigentümerinnen und Eigentümer dadurch in ihrer Verfügungsgewalt über ihr Bauwerk eingeschränkt werden können.

Grundsätzlich verlangt die Verfassung bei solchen Eingriffen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das bedeutet üblicherweise, dass öffentliche Interessen wie der Ortsbildschutz einerseits und private Interessen der Eigentümerseite andererseits gegeneinander abgewogen werden müssen. Zu den relevanten privaten Interessen zählt dabei regelmäßig au