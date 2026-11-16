Volksanwaltschaft kritisiert Ablehnung von Bürgerversammlung zu St. Marx-Eventhalle

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Die Volksanwaltschaft hat sich in den Streit um eine Bürgerversammlung zur geplanten Eventhalle in St. Marx eingeschaltet. Hintergrund ist ein im Sommer von den Grünen gestellter Antrag auf Abhaltung einer solchen Versammlung, den der SPÖ-geführte Bezirk Landstraße abgelehnt hatte. Volksanwältin Gaby Schwarz widersprach der Begründung des Bezirks und erklärte, die privatrechtliche Trägerschaft des Projekts durch die Wien Holding GmbH könne kein Argument gegen eine Information der Bürger sein.

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger von der SPÖ hatte seine Entscheidung mit der juristischen Einschätzung der Magistratsdirektion begründet. Diese hatte dem Bezirk empfohlen, die Bürgerversammlung zum damaligen Zeitpunkt nicht zu genehmigen.

Ablehnung mit Verweis auf Rechtsträgerschaft

Die Magistratsdirektion stützte ihre Empfehlung darauf, dass das Hallenprojekt von der Wien Holding GmbH als eigenständigem Rechtsträger entwickelt werde. Eine Sprecherin der Magistratsdirektion erklärte, das Verlangen der Grünen habe die gesetzlichen Voraussetzungen für die Abhaltung einer Bürgerversammlung nicht erfüllt.

Zugleich räumte die Magistratsdirektion ein, dass sich diese Voraussetzungen ändern könnten, sobald das Projekt in ein konkretes Umsetzungsstadium kommt. Ein neuer Antrag auf eine Bürgerversammlung sei demnach möglich, wenn tatsächliche Verfahren rund um das Vorhaben eingereicht sind. Eine solche künftige Versammlung könnte sich dann allerdings nicht mit dem Projekt selbst befassen, sondern mit dessen Auswirkungen auf den Bezirk und seine Bürger.

Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky von der SPÖ sieht nach eigenen Angaben keinen Handlungsbedarf, was Rechtsmittel gegen abgelehnte Bürgerversammlungen betrifft. Er betonte, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einberufung solcher Versammlungen eingehalten werden müssten.

Die Grünen wollen das Thema dennoch öffentlich weiterverfolgen. Für den 12. Dezember laden sie von 10 bis 13 Uhr am Rochusmarkt zu einem öffentlichen Austausch ein.

Bürgerversammlungen als Instrument der Mitsprache

Bürgerversammlungen sind in der Wiener Bezirksordnung als Mittel vorgesehen, mit dem Bewohnerinnen und Bewohner eines Bezirks Anliegen von allgemeiner Bedeutung in die Bezirksvertretung einbringen können. Grundsätzlich braucht es dafür eine bestimmte Anzahl an Unterstützungserklärungen sowie die Erfüllung formaler gesetzlicher Voraussetzungen, über deren Vorliegen im Zweifel die Magistratsdirektion als juristische Fachstelle der Stadt Wien ein Gutachten erstellt. Die Bezirksvorstehung entscheidet auf dieser Grundlage über die Einberufung.

In der Praxis ist häufig strittig, ob ein Anliegen tatsächlich in die Zuständigkeit des Bezirks fällt oder ob es sich um ein Projekt handelt, das von einer anderen Stelle – etwa einem ausgegliederten Unternehmen der Stadt – verantwortet wird. Die Wien Holding GmbH ist ein solcher ausgegliederter, privatrechtlich organisierter Rechtsträger, über den die Stadt Wien verschiedene Infrastruktur- und Kulturprojekte abwickelt. Diese Konstruktion wird gewählt, um wirtschaftliche und bauliche Vorhaben unabhängig von unmittelbaren Verwaltungsverfahren umsetzen zu können, wirft aber regelmäßig Fragen nach der demokratischen Mitsprache auf, wenn Projekte unmittelbare Auswirkungen auf einen Bezirk und seine Bewohner haben.

Die Volksanwaltschaft fungiert in solchen Fällen als unabhängige Kontrollinstanz, die Beschwerden über Verwaltungshandeln prüft, ohne selbst bindende Entscheidungen treffen zu können. Ihre Einschätzungen haben dennoch Gewicht, da sie öffentlich Stellung beziehen und auf mögliche Defizite im Verwaltungshandeln hinweisen kann.

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