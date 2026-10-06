Vorarlberg plant Deutschkenntnisse und Erwerbstätigkeit als neue Kriterien bei Vergabe von Gemeindewohnungen

In Vorarlberg sollen die Kriterien für die Vergabe gemeinnütziger Wohnungen überarbeitet werden. ÖVP und FPÖ wollen das bestehende Punktesystem ergänzen und dabei künftig auch Deutschkenntnisse sowie Erwerbstätigkeit berücksichtigen. Zuständig für die Wohnungsvergabe ist Landesrat Marco Tittler von der ÖVP, der bestätigt, dass die Wohnungsvergaberichtlinien derzeit evaluiert werden. Aktuell warten 5.600 Menschen in Vorarlberg auf eine gemeinnützige Wohnung.

Geplante Änderungen am Punktesystem

Über die Vergabe gemeinnütziger Wohnungen entscheidet in Vorarlberg ein Punktesystem. ÖVP und FPÖ wollen dieses System nun um zusätzliche Kriterien ergänzen. Vorgesehen ist, dass Personen mit einem bestimmten Deutschniveau künftig bessergestellt werden. Auch Erwerbstätigkeit soll als eigenes Kriterium in das Punktesystem aufgenommen werden. Wie die neuen Kriterien konkret formuliert und gewichtet werden, wird derzeit auf Fachebene ausgearbeitet. Ein konkreter Vorschlag zur Änderung soll Anfang 2027 vorliegen. Laut Landesrat Tittler beraten Expertinnen und Experten darüber, welche Kriterien in das System aufgenommen werden sollen.

Der Verfassungsjurist Peter Bußjäger hält einen Bonus im Punktesystem für Personen, die arbeiten und sich integrieren, für zulässig. Eine Wohnung jemandem gänzlich zu verweigern, nur weil die Person kein Deutsch spricht, wäre seiner Einschätzung nach hingegen rechtswidrig.

Das Thema leistbares Wohnen steht zudem am Mittwoch auf der Tagesordnung einer Sitzung des Vorarlberger Landtags. Die Neos fordern in diesem Zusammenhang, dass leistbares Wohnen künftig über die Gemeindegrenzen hinweg geplant wird.

Bestehende Dringlichkeitskriterien

Im aktuellen Punktesystem erhalten wohnungslose Menschen die höchste Punktezahl. Ebenso werden 500 Punkte an Personen vergeben, die aufgrund häuslicher Gewalt aus ihrer Wohnung ausziehen wollen. Wer auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen ist, bekommt 450 Punkte. Liegen die Wohnkosten bei mehr als 45 Prozent des Einkommens, werden 400 Punkte angerechnet.

Zusätzliche Punkte gibt es unter anderem für Haushalte mit Kindern sowie für Alleinerziehende. Auch Schwangere erhalten im Vergabesystem Zusatzpunkte. Wer aus einer größeren in eine kleinere Wohnung wechseln möchte, wird ebenfalls bepunktet. Für die Dauer der Meldung in einer Gemeinde oder für eine dortige Erwerbstätigkeit werden pro Jahr 15 bis 20 Punkte vergeben.

Nach aktuellem System findet sich für knapp 60 Prozent der Wohnungssuchenden innerhalb des ersten Jahres eine Wohnung. Bei besonders dringlichen Fällen liegt dieser Anteil bei über 90 Prozent.

Grundprinzipien der Wohnungsvergabe

Punktesysteme bei der Vergabe gemeinnütziger Wohnungen sollen grundsätzlich eine nachvollziehbare und überprüfbare Reihung von Wohnungssuchenden ermöglichen. Dabei werden in der Regel soziale Dringlichkeiten wie Wohnungslosigkeit, Gewaltbetroffenheit oder gesundheitliche Einschränkungen besonders stark gewichtet, um akute Notlagen rasch abzufedern. Daneben fließen häufig auch Faktoren wie die Dauer des örtlichen Bezugs oder familiäre Situationen ein, um eine gewisse Verbindung zur jeweiligen Gemeinde oder Region abzubilden.

Bei der Ausgestaltung solcher Kriterien sind verfassungsrechtliche Grenzen zu beachten. Zusatzkriterien, die bestimmte Gruppen bevorzugen, etwa aufgrund von Integrationsleistungen oder Erwerbstätigkeit, gelten üblicherweise als zulässig, solange sie niemanden vollständig vom Zugang zu einer Wohnung ausschließen. Ein genereller Ausschluss bestimmter Personengruppen von der Wohnungsvergabe wäre hingegen mit dem Gleichheitsgrundsatz regelmäßig nicht vereinbar. Die konkrete Ausgestaltung von Punktesystemen liegt dabei meist in der Zuständigkeit der jeweiligen Landesregierung beziehungsweise des zuständigen Ressorts, während die fachliche Ausarbeitung häufig in Abstimmung mit Expertinnen und Experten sowie Gemeindevertretern erfolgt.