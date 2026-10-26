Vorarlberg plant umstrittene Umwandlung der Patientenanwaltschaft in Landesorgan

Die Patientenanwaltschaft in Vorarlberg soll neu organisiert werden. Ein Gesetzesentwurf des Landes sieht vor, dass die bislang als privater Trägerverein organisierte Einrichtung künftig als weisungsfreies Organ des Landes geführt wird. Zu dem Entwurf liegen mittlerweile mehrere Stellungnahmen vor, unter anderem von der Ärztekammer Vorarlberg, der Arbeiterkammer Vorarlberg und dem Patientenanwalt selbst.

Kritik an der konkreten Umsetzung der Reform

In fast allen Stellungnahmen wird das grundsätzliche Ziel der Reform begrüßt, Abläufe zu vereinfachen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. An der konkreten Umsetzung äußern die Ärztekammer, die Arbeiterkammer und der Patientenanwalt selbst jedoch scharfe Kritik.

Die Ärztekammer spricht in ihrer Stellungnahme von einer Verstaatlichung des Patientenanwalts und lehnt die geplante Änderung strikt ab. Sowohl die Ärztekammer als auch die Arbeiterkammer fordern, den bisherigen Trägerverein beizubehalten, anstatt die Patientenanwaltschaft in die Landesverwaltung einzugliedern.

Konkret sieht der Entwurf vor, dass das Team der Patientenanwaltschaft künftig aus Landesbediensteten besteht, die der Einrichtung zugewiesen werden. Die Diensthoheit würde dabei beim Land liegen. Die Arbeiterkammer verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das Land über die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft selbst der größte Anbieter im Gesundheitswesen in Vorarlberg sei. Dadurch entstehe der Eindruck, das Land kontrolliere sich im Bereich der Patientenanwaltschaft letztlich selbst.

Als weitere Punkte der geplanten Neuordnung werden der Entfall des bisherigen öffentlichen Tätigkeitsberichts des Patientenanwalts sowie der Wegfall einer juristischen Ausbildung als Voraussetzung für die Funktion genannt. Das neue Gesetz soll im Jahr 2028 in Kraft treten.

Aufgaben und Stellung von Patientenanwaltschaften

Patientenanwaltschaften nehmen in Österreich grundsätzlich die Aufgabe wahr, Patientinnen und Patienten bei Problemen im Gesundheitswesen zu unterstützen, etwa bei Beschwerden über die medizinische Behandlung oder bei der Geltendmachung von Ansprüchen nach vermuteten Behandlungsfehlern. Sie fungieren üblicherweise als unabhängige Anlaufstelle zwischen Patientinnen, Patienten und den jeweiligen Gesundheitseinrichtungen.

Die organisatorische Anbindung solcher Stellen gilt allgemein als bedeutsam für deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ist eine Patientenanwaltschaft als eigenständiger Verein organisiert, wird dies häufig als Ausdruck besonderer Distanz zu jenen Institutionen verstanden, die sie im Streitfall kontrollieren oder begleiten soll. Wird eine solche Einrichtung hingegen direkt in die staatliche Verwaltung eingegliedert, stellt sich grundsätzlich die Frage, wie weisungsfrei sie in der Praxis tatsächlich agieren kann, insbesondere wenn der Rechtsträger gleichzeitig selbst im Gesundheitswesen aktiv ist.

Auch die Frage einer juristischen Qualifikation von Patientenanwältinnen und Patientenanwälten wird in Fachkreisen grundsätzlich diskutiert, da die Tätigkeit häufig die Einschätzung rechtlicher und medizinischer Sachverhalte erfordert. Ein öffentlicher Tätigkeitsbericht gilt in vergleichbaren Einrichtungen üblicherweise als Instrument, um Zahlen, Schwerpunkte und Entwicklungen der Beschwerdefälle transparent zu machen und damit auch eine gewisse öffentliche Kontrolle der eigenen Arbeit zu ermöglichen.