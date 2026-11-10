Vorarlberg: Wohnbau bricht um ein Drittel ein – Opposition fordert mehr gemeinnützige Wohnungen

In Vorarlberg sind im vergangenen Jahr rund 2.500 Wohnungen in neuen Gebäuden fertiggestellt worden. Das sind um ein Drittel weniger als im Jahr davor. Die Opposition übt deutliche Kritik an der Wohnbaupolitik der Landesregierung, während ÖVP und FPÖ im Landtag einen gemeinsamen Antrag eingebracht haben, der Wohnkosten dämpfen soll.

Kritik von SPÖ und Grünen an sinkenden Fertigstellungszahlen

SPÖ-Klubobmann Mario Leiter bezeichnete das Ergebnis als traurig für die Wohnbaupolitik der ÖVP. Er fordert, dass künftig mindestens 1.000 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen pro Jahr errichtet werden.

Noch deutlicher äußerten sich die Grünen. Sie sprachen von einer vernichtenden Bilanz und einem Komplettversagen der Landesregierung. Grünen-Wohnbausprecher Bernie Weber forderte mindestens 800 gemeinnützige Wohnungen pro Jahr. Zusätzlich brachte er ein Bonus-Malus-System ins Spiel, das Gemeinden belohnen soll, wenn sie leistbaren Wohnraum schaffen.

Regierungsfraktionen sehen niedrigere Zielmarke als realistisch an

Am Dienstag waren die Wohnbausprecher von ÖVP und FPÖ bei der Sendung „Neues bei Neustädter“ zu Gast. FPÖ-Wohnbausprecher Christoph Waibel hält 500 gemeinnützige Wohnungen pro Jahr für eine realistische und für Wohnbauträger machbare Größenordnung. ÖVP-Wohnbausprecher Hanno Lecher teilte diese Einschätzung.

Damit liegt die von den Regierungsparteien genannte Zielzahl deutlich unter den Forderungen von SPÖ und Grünen. Parallel dazu haben ÖVP und FPÖ im Landtag einen Antrag eingebracht, der darauf abzielt, Wohnkosten zu dämpfen. Der Antrag sieht vor, Hürden für die Errichtung gemeinnütziger Wohnungen aus dem Weg zu räumen.

Gemeinnütziger Wohnbau als Instrument der Wohnraumversorgung

Gemeinnützige Wohnbauträger unterliegen in Österreich besonderen gesetzlichen Vorgaben. Sie dürfen Mieten grundsätzlich nur in einem begrenzten Rahmen kalkulieren, der sich an den tatsächlichen Kosten für Grundstück, Bau und Erhaltung orientiert. Gewinne müssen größtenteils wieder in den Wohnbau investiert werden. Dadurch gilt dieses Segment als wichtiges Instrument, um leistbaren Wohnraum zu schaffen, insbesondere in Regionen mit hohem Preisdruck auf dem freien Wohnungsmarkt.

Die Zahl neu errichteter Wohnungen hängt grundsätzlich von mehreren Faktoren ab, etwa von der Verfügbarkeit und den Kosten von Bauland, von Baukosten und Zinsniveau sowie von der Kapazität der Wohnbauträger und Baubranche. Auch rechtliche und verfahrenstechnische Rahmenbedingungen, etwa im Bereich der Flächenwidmung oder der Baugenehmigung, beeinflussen üblicherweise, wie schnell und in welchem Umfang neue Wohnprojekte umgesetzt werden können.

Diskussionen über konkrete Zielzahlen für den gemeinnützigen Wohnbau sind in föderal organisierten Ländern wie Österreich nicht unüblich, da die Bundesländer in diesem Bereich eigene Zuständigkeiten haben. Vorschläge wie ein Bonus-Malus-System für Gemeinden zielen in der Regel darauf ab, kommunale Anreize zu schaffen, damit Flächen für leistbaren Wohnraum tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, da Gemeinden bei Fragen der Widmung und Baulandmobilisierung eine zentrale Rolle einnehmen.