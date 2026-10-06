Wallner fordert Stopp: Neues Polizei-Dienstzeitmodell soll zurück an den Start

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich am Dienstag kritisch zum neuen Dienstzeitmodell der Polizei geäußert, das derzeit unter anderem im Bezirk Bregenz getestet wird. Gegenüber der Online-Ausgabe der Vorarlberger Nachrichten sagte Wallner: „Meine Forderung ist klar: zurück an den Start“. Er forderte von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Neuverhandlungen zu dem Modell.

Streit um das Pilotprojekt in Bregenz

Das Innenministerium testet das neue Dienstzeitmodell seit Anfang September in insgesamt fünf Pilotregionen: Bregenz, Gänserndorf, Leibnitz, Linz und Wien-Brigittenau. Wallner forderte „einen echten Neustart“ und verlangte, die Personalvertretung von Anfang an in die Ausarbeitung einzubinden.

Die Polizeigewerkschaft befürchtet im Zusammenhang mit der Reform Gehaltseinbußen für Polizistinnen und Polizisten. Gewerkschafter Sandro Wehinger formulierte dazu: „Wir wollen keine finanzielle Verschlechterung“. Auch Wallner griff diesen Punkt auf und warnte: „Wenn eine Reform dazu führt, dass Polizistinnen und Polizisten spürbare Gehaltseinbußen hinnehmen müssen, läuft etwas grundlegend falsch“.

Kritik kam in der vergangenen Woche auch von Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Markus Klien (FPÖ). Er sprach im Zusammenhang mit der Reform von „weniger Sicherheit und zusätzlichen Belastungen“. Innenminister Karner kündigte am Freitag nach Rückmeldungen der Personalvertretung „Anpassungen“ an. Diese sollen die 24-Stunden-Dienste sowie die Dienstplanung betreffen.

Dienstzeitmodelle im Polizeialltag

Dienstzeitmodelle bei der Polizei regeln grundsätzlich, wie Arbeitszeit, Schichten und Bereitschaftsdienste über den Tag und die Woche verteilt werden. Dazu zählen häufig auch Regelungen zu durchgehenden Diensten von 24 Stunden, die vor allem in Wachen mit geringerer Personaldecke eine kontinuierliche Besetzung sicherstellen sollen. Änderungen an solchen Modellen wirken sich in der Regel nicht nur auf die Arbeitszeitgestaltung selbst aus, sondern auch auf Zulagen und Überstundenregelungen, die einen wesentlichen Teil des Einkommens im Exekutivdienst ausmachen können.

Bei größeren Reformen von Dienstplänen werden neue Modelle üblicherweise zunächst in ausgewählten Pilotregionen erprobt, bevor eine flächendeckende Einführung erfolgt. In dieser Testphase werden grundsätzlich Rückmeldungen von Beschäftigten und deren Personalvertretung gesammelt, um mögliche Schwachstellen zu erkennen. Solche Rückmeldungen können in der Folge zu Anpassungen am ursprünglichen Konzept führen, bevor über eine endgültige Umsetzung entschieden wird.

Die Personalvertretung nimmt bei derartigen Reformprozessen üblicherweise eine zentrale Rolle ein, da sie die Interessen der Bediensteten gegenüber der Dienstbehörde vertritt. Eine frühzeitige Einbindung der Personalvertretung gilt bei Veränderungen von Dienst- und Arbeitszeitmodellen allgemein als Voraussetzung dafür, praxisnahe Rückmeldungen aus dem täglichen Polizeidienst bereits in der Planungsphase berücksichtigen zu können.