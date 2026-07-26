Wegwerfverbot für Zigarettenstummel auf Spielplätzen kommt im August – Strafen bis 2.000 Euro

Bundesweites Wegwerfverbot für Zigarettenstummel auf Spielplätzen tritt im August in Kraft

Der Nationalrat hat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen kurz vor der Sommerpause ein Wegwerfverbot beschlossen. Es gilt ab 20. August ausdrücklich auch für Zigarettenstummel auf Spielplätzen und sieht Strafen von 500 bis zu 2.000 Euro vor.

In Vorarlberg gibt es bereits vor Inkrafttreten der neuen bundesweiten Regelung in mehreren Gemeinden eigene Vorgaben zum Umgang mit Rauchen auf Spielplätzen.

Hohenems: Rauchverbot seit sechs Jahren

In Hohenems gilt seit sechs Jahren ein striktes Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen. Bürgermeister Dieter Egger, FPÖ, verweist darauf, dass die Stadtpolizei immer wieder Kontrollen durchführt. Bei Verstößen droht aktuell eine Strafe von bis zu 1.000 Euro.

Hard: Verbot von Rauchen und Alkohol seit vier Jahren

In Hard besteht seit vier Jahren ein Rauch- und Alkoholverbot auf Spielplätzen, das über das reine Wegwerfen von Zigarettenstummeln hinausgeht und den Konsum von Zigaretten und Alkohol generell untersagt. Bürgermeister Martin Staudinger, SPÖ, berichtet, dass es bislang nur in wenigen Fällen zu einer Bestrafung kam.

Beide Gemeinden verfügen damit bereits vor Inkrafttreten des bundesweiten Wegwerfverbots am 20. August über eigene Regelungen zum Rauchen auf Spielplätzen.