Wiederkehr besucht bedrohte Volksschule Retznei – Entscheidung über Zukunft liegt bei Gemeinde

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat die Volksschule Retznei im Bezirk Leibnitz besucht. Die Schule stand Anfang des Jahres 2026 kurz vor der Schließung, im Sommer wurde dieser Schritt von der Bildungsdirektion wegen fehlender Unterlagen gestoppt. Bei seinem Besuch machte Wiederkehr deutlich, dass die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Schule nicht bei ihm liegt.

Minister verweist auf regionale Zuständigkeit

Wiederkehr erklärte bei seinem Besuch in Retznei, dass er als Bildungsminister nicht darüber entscheidet, welche Schulen in einer Region bestehen bleiben oder zusammengeführt werden. Diese Entscheidung sei eine lokale beziehungsweise regionale Angelegenheit. Damit positionierte sich der Minister in der Frage um die Zukunft der Volksschule Retznei nicht selbst, sondern verwies auf die zuständigen Stellen vor Ort.

In der Gemeinde Ehrenhausen gibt es insgesamt drei Volksschulen: Retznei, Ehrenhausen und Ratsch. Die kleinste der drei Schulen ist jene in Ratsch mit unter 20 Schülerinnen und Schülern. Die Volksschule Retznei war Anfang des Jahres von einer Schließung bedroht, bevor die Bildungsdirektion das Verfahren im Sommer aufgrund fehlender Unterlagen stoppte.

Gesetzlicher Rahmen für gemeinsam geführte Schulen

Bundesgesetzlich ist vorgesehen, dass Schulen gemeinsam geführt und geleitet werden können. Solche Zusammenschlüsse werden als Cluster bezeichnet und von einer gemeinsamen Direktion geleitet. Dieses Modell kommt in vielen Regionen Österreichs im ländlichen Bereich zum Einsatz, wo einzelne Schulstandorte mit geringen Schülerzahlen zu kämpfen haben. Die Bundesregierung arbeitet derzeit daran, den bundesgesetzlichen Rahmen für solche Cluster-Modelle weiterzuentwickeln.

Grundsätzlich sollen Cluster-Lösungen kleinen Schulstandorten ermöglichen, trotz sinkender oder niedriger Schülerzahlen eigenständig weiterzubestehen, ohne dass jeder Standort eine vollständig eigene Leitung benötigt. Durch die gemeinsame Direktion werden organisatorische Aufgaben gebündelt, während der Unterricht weiterhin an den einzelnen Standorten stattfinden kann. In strukturschwächeren oder dünn besiedelten Gebieten gilt dieses Modell vielerorts als Mittel, um die wohnortnahe Schulbildung zu erhalten, ohne auf eine Zusammenlegung an einem einzigen Standort angewiesen zu sein.

Schulorganisation im ländlichen Raum

Die Diskussion um kleine Schulstandorte wie jene in Retznei oder Ratsch steht in einem allgemeinen Zusammenhang mit demografischen Entwicklungen im ländlichen Raum. Sinkende Geburtenzahlen und Abwanderung können dazu führen, dass einzelne Volksschulen über Jahre mit geringen Schülerzahlen auskommen müssen. Für solche Konstellationen sehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich verschiedene Organisationsformen vor, zu denen neben eigenständigen Kleinschulen auch die beschriebenen Cluster-Modelle zählen. Welche Lösung im Einzelfall gewählt wird, obliegt dabei den jeweils zuständigen regionalen und lokalen Stellen.