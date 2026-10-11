Wien aktualisiert Klimafahrplan mit Schwerpunkt auf Hitze und Trockenheit

Die Stadt Wien überarbeitet ihren Klimafahrplan und ergänzt ihn um neue Schwerpunkte. Im Mittelpunkt stehen künftig verstärkt die Folgen von Trockenheit und Hitze. Dazu zählen die Stärkung der regionalen Landwirtschaft, der Ausbau von Natur- und Erholungsräumen sowie eine stabilere Trinkwasserversorgung angesichts häufiger auftretender Dürreperioden. Der ursprüngliche Klimafahrplan war 2022 beschlossen worden.

Neue Akzente beim Hitzeschutz

Ein zentraler Punkt der Aktualisierung betrifft den Umgang mit extremer Hitzebelastung. Der Wiener Hitzeaktionsplan soll neu aufgesetzt werden, ebenso das Hitzemanagement der Stadt insgesamt. Im Vordergrund stehen dabei rasche Maßnahmen, wenn Hitzeperioden auftreten. Zudem sollen die Definitionen von Klimagerechtigkeit und Klimaneutralität geschärft werden, um die Ziele des Fahrplans präziser zu fassen.

Die Zielsetzungen des Klimafahrplans erstrecken sich weiterhin auf sämtliche relevanten Bereiche, darunter Mobilität, Bauen, Energie, Konsum und Abfall. Unternehmen sollen bei nachhaltiger Produktion und bei der Umsetzung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt werden. Im Gebäudebereich soll die Sanierung von Häusern weiter forciert werden, mit besonderem Fokus auf den Einbau erneuerbarer Energiesysteme.

An Strategie, Stoßrichtung und den grundlegenden Themenbereichen des Klimafahrplans ändert die Aktualisierung nichts. Das langfristige Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, bleibt unverändert bestehen. Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) versicherte, dass die langfristigen Ziele beibehalten werden.

Gesetzlich vorgeschriebene Überarbeitung

Die Überarbeitung des Klimafahrplans ist keine freiwillige Initiative, sondern gesetzlich vorgeschrieben: Der Gemeinderat muss sich alle fünf Jahre erneut mit dem Fahrplan befassen. Der Klimafahrplan selbst ist dabei keine konkrete Maßnahmenanleitung. Einzelne Projekte, Förderungen oder gesetzliche Novellierungen fallen weiterhin in die Zuständigkeit der jeweiligen Fachressorts.

Die Koordination zwischen den Vorgaben des Fahrplans und ihrer Umsetzung obliegt dem Klimadirektor Andreas Januskovecz. Er fungiert als Schnittstelle, über die die Vorgaben in Gesetze und Regularien der Stadt einfließen.

Verweis auf bundesgesetzliche Rahmenbedingungen

Czernohorszky hat wiederholt darauf hingewiesen, dass ein nachhaltiger Ausstieg aus Öl oder Gas auch bundesgesetzliche Regelungen erfordert. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz wird in diesem Zusammenhang als wichtiger Schritt gewertet. Beim Beschluss des Gesetzes im Jahr 2024 hatte Czernohorszky allerdings kritisiert, dass es im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses verwässert worden sei.

Kommunale Klimapolitik zwischen Stadt und Bund

Grundsätzlich zeigt sich an solchen Verweisen ein wiederkehrendes Spannungsfeld der kommunalen Klimapolitik: Städte können in ihren eigenen Zuständigkeitsbereichen wie Stadtplanung, Bauordnung oder kommunaler Infrastruktur eigenständig Maßnahmen festlegen. Für Bereiche wie die Energieversorgung oder den Heizungssektor sind jedoch häufig bundesgesetzliche Regelungen notwendig, etwa wenn es um verbindliche Vorgaben für den Einsatz fossiler Energieträger geht. Kommunale Klimafahrpläne setzen deshalb oft auf eine Kombination aus eigenen Maßnahmen und politischer Einflussnahme auf übergeordnete Gesetzgebungsebenen.

Auch die Themen Hitze und Trockenheit gehören mittlerweile zum Standardrepertoire kommunaler Klimastrategien. Städte sind von Hitzeperioden besonders betroffen, da dichte Bebauung und versiegelte Flächen die Aufheizung begünstigen und nächtliche Abkühlung erschweren. Maßnahmen wie die Schaffung von Grün- und Wasserflächen, eine angepasste Stadtplanung sowie Frühwarnsysteme bei extremer Hitzebelastung zählen daher in vielen Städten zu den Kernelementen von Hitzeaktionsplänen. Die Versorgung mit Trinkwasser rückt zudem zunehmend in den Fokus kommunaler Planung, da anhaltende Trockenperioden Auswirkungen auf Grundwasserspiegel und Wasserreserven haben können.