Wien führt Bonuspunkte-System für Gemeindewohnungen ein

Wien stellt Wohnungsvergabe auf Bonuspunkte-System um

Wien führt ein neues Vergabeverfahren für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen ein. Grundlage der Reihung ist künftig ein Bonuspunkte-System, dessen Punktewerte bereits veröffentlicht wurden.

Das neue Verfahren fasst die Vergabe beider Wohnformen zusammen. Bewerberinnen und Bewerber benötigen dafür nur noch ein einziges Wohn-Ticket. Ab dem 14. Juli ist die Vorab-Registrierung im neuen System möglich. Der offizielle Start der Wohnungsvergabe NEU ist für den 22. September vorgesehen. Für bereits eingetragene Bewerberinnen und Bewerber gilt eine Übergangsfrist.

Punktevergabe nach sozialen Kriterien

Die höchste Punktzahl von jeweils bis zu 100 Punkten ist für drei Gruppen vorgesehen: Personen mit dringendem Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt, Personen mit Mobilitätseinschränkung in einer dafür ungeeigneten Wohnung sowie Pflegebedürftige ab Pflegestufe 3, die zu Hause betreut werden.

Alleinerziehende und von Wohnungsverlust bedrohte Personen können jeweils bis zu 80 Punkte erhalten. Betreute Personen erhalten bis zu 75 Punkte. Ein Wechsel in eine kleinere Wohnung wird mit 70 Punkten bewertet. Jeweils bis zu 50 Punkte sind vorgesehen für Personen ohne Bad oder WC, bei Trennung oder Scheidung, bei sozialer Bedürftigkeit sowie für junge Menschen unter 25 Jahren. Für eine Schwangerschaft können 30 Punkte vergeben werden, für Aus- und Weiterbildung 20 Punkte.

Zusätzlich gibt es einen Wien-Bonus: Wer mindestens sechs Jahre durchgehend mit Hauptwohnsitz in Wien gemeldet ist, kann bis zu 45 Punkte erhalten. Wohnstadträtin Elke Hanel-Torsch gehört der SPÖ an, NEOS-Klubobfrau ist Selma Arapovic.