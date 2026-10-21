Wien plant Benennung nach Václav Havel – 13 Jahre nach gebrochenem Versprechen

Der Wiener Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, einen geeigneten Ort in der Stadt nach dem früheren tschechischen Präsidenten Vaclav Havel zu benennen. Ein entsprechender Resolutionsantrag wurde am Mittwochnachmittag im Rathaus angenommen. Formuliert wurde der Antrag gemeinsam von SPÖ, NEOS, Grünen und ÖVP, die FPÖ stimmte dagegen.

Vorausgegangen war ein Bericht des KURIER am 5. Oktober, dem Tag, an dem Havel 90 Jahre alt geworden wäre. Darin ging es um ein Versprechen, das nach seinem Tod im Jahr 2011 von hochrangigen Vertretern der Bundeshauptstadt abgegeben worden war: eine prominente Wiener Verkehrsfläche nach ihm zu benennen. Dieses Vorhaben war in den Jahren danach offenbar in Vergessenheit geraten.

Antrag im Rathaus nimmt Hürde

Den Anstoß für die neuerliche Befassung im Gemeinderat gab ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer, die einen entsprechenden Antrag ankündigte. Der am Mittwoch beschlossene Resolutionstext legt noch keinen konkreten Ort fest, sondern hält lediglich fest, dass ein geeigneter Ort in Wien nach Vaclav Havel benannt werden soll. Die FPÖ begründete ihre Ablehnung damit, dass bei Straßen- und Platzbenennungen aus ihrer Sicht viele Österreicher übergangen würden. Zudem verwies die Partei auf Havels Kritik an der schwarz-blauen Bundesregierung im Jahr 2000.

Als möglicher Ort für eine Benennung gilt die Salztorbrücke, die über den Donaukanal den ersten und den zweiten Wiener Gemeindebezirk verbindet. Die Brücke muss ab 2028 abgerissen und neu errichtet werden. Zuständig für eine Benennung ist in einem solchen Fall zunächst der jeweilige Bezirk, in diesem Fall die Leopoldstadt, bevor sich das Rathaus mit der Angelegenheit befasst.

Unter den Mandataren, die sich mit dem Thema beschäftigten, ist auch SPÖ-Mandatar Peko Baxant, der Kind tschechischer Emigranten ist. In der Begründung des Antrags wurde zudem auf die besondere Verbindung Havels zu Wien verwiesen: Keine andere Stadt außerhalb seiner Heimat war demnach so eng mit ihm verknüpft wie die österreichische Hauptstadt. Havel selbst bezeichnete das Burgtheater als sein „Muttertheater“.

Benennungen nach Havel rund um die Welt

International ist Vaclav Havel in zahlreichen Städten im Stadtbild präsent. Straßen, Plätze, Parks und Gebäude tragen weltweit seinen Namen. In dieser Reihe von Würdigungen fehlte Wien bislang, obwohl die Stadt zu Lebzeiten eine besondere Bedeutung für den früheren Präsidenten hatte.

Grundsätzlich sind Benennungen von Straßen, Plätzen oder Brücken in Wien ein mehrstufiger Vorgang. Üblicherweise bringt zunächst die jeweilige Bezirksvertretung einen Vorschlag ein, der anschließend von zuständigen Gremien der Stadt geprüft wird. Erst nach dieser Prüfung entscheidet der Gemeinderat endgültig über eine offizielle Benennung. Bauliche Maßnahmen wie ein Abriss und Neubau einer Brücke bieten sich für solche Vorhaben häufig an, da in diesem Zuge ohnehin neue Beschilderungen und offizielle Bezeichnungen festgelegt werden müssen.

Benennungen nach Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sind in vielen Städten ein wiederkehrendes Thema kommunaler Erinnerungspolitik. Dabei prallen regelmäßig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, etwa zwischen dem Anliegen, historische Persönlichkeiten mit internationaler Bedeutung sichtbar zu machen, und dem Einwand, heimische Persönlichkeiten könnten dabei zu kurz kommen. Auch die politische Haltung einer zu würdigenden Person gegenüber nationalen Regierungen kann in solchen Debatten eine Rolle spielen, wie die Diskussion im Wiener Gemeinderat zeigt.

Mit dem nun gefassten Beschluss ist der Weg für eine konkrete Benennung eröffnet, ohne dass damit bereits ein bestimmter Ort feststeht. Die weitere Umsetzung liegt zunächst bei den zuständigen Stellen auf Bezirks- und Stadtebene.