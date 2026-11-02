Wien plant drastischen Ausbau der Leihrad-Flotte und prüft Fahrverbote für Verbrenner

Die Stadt Wien erneuert ihren Klimafahrplan für die Periode 2027 bis 2031. Der Entwurf für die Neuauflage liegt bis 23. November öffentlich zur Einsicht auf, innerhalb dieser Frist können schriftliche Stellungnahmen abgegeben werden. Während der aktuell geltende Klimafahrplan 148 Seiten umfasst, ist der neue Entwurf mit 182 Seiten deutlich umfangreicher und enthält elf klar definierte Handlungsfelder.

Neue Vorgaben für Verkehr und Förderungen

Im neuen Klimafahrplan hält die Stadt Wien fest, sich für die Abschaffung des sogenannten Dieselprivilegs einzusetzen. Ebenso spricht sich die Stadt für eine Ökologisierung der Pendlerpauschale aus. Generell positioniert sich Wien im Papier gegen klimaschädliche Förderungen. Bürgermeister Michael Ludwig fordert zudem die Abschaffung der Flugabgabe.

Im Bereich Mobilität sieht der Entwurf einen deutlichen Ausbau der Leihradflotte vor: Von derzeit 3.100 Citybikes und 600 E-Bikes soll die Flotte auf insgesamt 10.000 Fahrräder wachsen. Zudem sollen 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener künftig innerhalb von 500 Metern eine Wien-Mobil-Station erreichen können. Ergänzend sollen 1.000 Leihautos, bestehend aus E-Autos und Kleintransportern, zur Verfügung stehen.

Der Entwurf enthält außerdem mehrere Prüfaufträge zum motorisierten Individualverkehr. So will die Stadt überlegen, Parktarife künftig von der Fahrzeuggröße abhängig zu machen. Geprüft werden soll auch ein Fahrverbot für Verbrennungsmotoren in Form von Umweltzonen. Zudem ist im Papier eine kameraüberwachte Reduzierung der Kfz-Einfahrten in die Innenstadt vorgesehen.

Hitzerekorde als Ausgangslage

Hintergrund der Neuauflage sind aktuelle Messdaten zu Hitze und Tropennächten in Wien. In Stammersdorf wurden heuer 58 Hitzetage registriert – die höchste Zahl in der dortigen Messreihe seit 2008. In der Inneren Stadt wurden 53 Hitzetage gezählt, ein Rekordwert seit Beginn der Messreihe im Jahr 1985. Bei den Tropennächten verzeichnete die Innere Stadt heuer 48 Fälle und verfehlte damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2024 mit 53 Tropennächten um fünf Nächte.

Messmethodik und städtisches Klima

Als Hitzetag gilt meteorologisch grundsätzlich ein Tag, an dem die Höchsttemperatur 30 Grad Celsius erreicht oder überschreitet. Eine Tropennacht liegt vor, wenn die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad Celsius sinkt. Beide Kennwerte werden von Wetterdiensten wie Geosphere Austria über lange Zeiträume erfasst, um Entwicklungen im Stadtklima sichtbar zu machen.

Innerstädtische Lagen wie die Innere Stadt sind von sommerlicher Hitze grundsätzlich in besonderem Maß betroffen. Dichte Bebauung, versiegelte Flächen und ein geringerer Grünanteil führen in solchen Gebieten häufig dazu, dass sich aufgenommene Wärme langsamer abbaut als in locker bebauten oder stärker durchgrünten Stadtteilen. Dieser Effekt wird in der Stadtklimatologie häufig als städtische Wärmeinsel bezeichnet und spielt bei der Planung von Hitzeschutzmaßnahmen grundsätzlich eine wichtige Rolle.

Klimafahrpläne von Städten enthalten üblicherweise sowohl verbindliche Zielsetzungen als auch Prüfaufträge, deren konkrete Umsetzung erst in weiteren Schritten ausgearbeitet wird. Maßnahmen wie Umweltzonen, größenabhängige Parktarife oder kameraüberwachte Zufahrtsbeschränkungen erfordern in der Regel zusätzliche rechtliche und organisatorische Vorbereitungen, bevor sie tatsächlich eingeführt werden können. Die öffentliche Auflage eines Entwurfs mit Möglichkeit zur Stellungnahme ist bei kommunalen Planungsprozessen ein verbreitetes Verfahren, um Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von Interessengruppen in die endgültige Fassung einfließen zu lassen.

Der Ausbau von Leihrad- und Leihautoangeboten sowie die Verdichtung von Mobilitätsstationen zählen zu den Instrumenten, mit denen Städte den Anteil des motorisierten Individualverkehrs zu verringern versuchen. Solche Angebote sollen Alternativen zum eigenen Pkw schaffen und werden häufig mit dem Ziel kombiniert, den öffentlichen Raum neu aufzuteilen und Flächen für Begrünung oder Fußgängerverkehr zu gewinnen.