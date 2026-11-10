Wien streicht Arena Wien 259.000 Euro Förderung ab 2027

Die Stadt Wien streicht dem Kulturzentrum Arena Wien ab 2027 Förderungen in Höhe von 259.000 Euro. Das berichtete zuerst die Zeitung „MeinBezirk“. Die zuständige Magistratsabteilung 13 (MA 13) bestätigte die Förderstreichung, ebenso das Büro von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). Als Begründung wurde eine Prioritätensetzung angesichts der angespannten Budgetsituation der Stadt genannt.

Begründung der Stadt und Reaktion des Trägervereins

Der Arena wurde laut den Angaben mitgeteilt, dass sich die Stadt aufgrund der Budgetlage künftig auf ihr „Kerngeschäft“ konzentrieren müsse. Betroffen ist der Verein „Forum Wien – Arena, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren“ (KJKZ), der Träger des Kulturzentrums ist. Laurenz Platzer, Obfrau-Vize des Trägervereins, äußerte sich zu der Entscheidung. Die Mitteilung über die Streichung erreichte die Arena kurz vor Ende des laufenden Jahres. Die Veranstaltungsstätte Arena Wien selbst sei von den Maßnahmen nicht betroffen – die Förderstreichung richtet sich demnach gegen den Trägerverein und dessen Aktivitäten, nicht gegen den Veranstaltungsbetrieb als solchen.

Für 2027 sind bereits diverse Konzerte in der Arena fixiert. Der Bezirksvorsteher der Landstraße, Erich Hohenberger (SPÖ), bezeichnete die Arena als „unverzichtbaren Bestandteil der Wiener Kultur- und Musikszene“. Nach eigenen Angaben steht er deshalb bereits mit Vizebürgermeisterin Emmerling in Kontakt.

Infrastruktur und Bedeutung des Standorts

Die Arena verfügt über acht Proberäume, den Klubraum „DreiRaum“ sowie die „Kleine Halle“. Insgesamt beschäftigt das Kulturzentrum rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bekannt wurde die Arena auch als früher Auftrittsort österreichischer Bands: Sowohl Wanda als auch Bilderbuch starteten dort ihre musikalische Laufbahn.

Entstehung aus einer Hausbesetzung in den 1970er-Jahren

Die Geschichte der Arena Wien reicht bis ins Jahr 1976 zurück. Damals entstand das Kulturzentrum aus einer aktivistischen Besetzung, die sich gegen den geplanten Abriss des sogenannten Auslandsschlachthofs richtete. Der Abriss des Gebäudekomplexes konnte durch die Besetzung letztlich nicht verhindert werden, aus der Bewegung ging jedoch das bis heute bestehende Kulturzentrum hervor.

Grundsätzlich sind selbstverwaltete Kulturzentren, die aus Besetzungen oder alternativen Initiativen entstanden sind, in vielen europäischen Städten ein fester Bestandteil der lokalen Kulturszene geworden. Sie bieten häufig günstige Proberäume für Musikerinnen und Musiker, dienen als Veranstaltungsorte für Konzerte und Kulturprogramme abseits etablierter Spielstätten und verstehen sich oft auch als Jugend- oder Kommunikationszentren mit sozialem Anspruch. Die Finanzierung solcher Einrichtungen erfolgt in der Regel über eine Mischung aus öffentlichen Förderungen, Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb und ehrenamtlichem Engagement.

Städtische Förderpolitik unter Spardruck

Öffentliche Kulturförderungen unterliegen grundsätzlich periodischen Überprüfungen, bei denen Städte und Gemeinden ihre verfügbaren Mittel nach Prioritäten verteilen. Bei angespannter Haushaltslage können dabei auch etablierte Einrichtungen von Kürzungen betroffen sein, selbst wenn sie über Jahrzehnte hinweg gefördert wurden. Entscheidungen dieser Art betreffen häufig nicht den laufenden Betrieb einer Einrichtung unmittelbar, sondern einzelne Förderlinien oder Trägerstrukturen, die neben dem eigentlichen Veranstaltungsgeschäft bestehen. Welche konkreten Auswirkungen eine Förderstreichung auf einen Trägerverein hat, hängt von dessen sonstigen Einnahmequellen und der Höhe der weggefallenen Mittel im Verhältnis zum Gesamtbudget ab.