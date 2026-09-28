Wien verbannt E-Mopeds ab Oktober 2026 von Radwegen – Zulassung und Führerschein werden Pflicht

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Ab dem 1. Oktober 2026 gilt in Wien eine Neuregelung für E-Mopeds: Die Fahrzeuge dürfen dann nicht mehr auf Radwegen fahren. Künftig benötigen sie eine Straßenzulassung samt Kennzeichen und Versicherung, die Lenkerinnen und Lenker brauchen einen Führerschein, zudem gilt Helmpflicht. Das städtische Büro für Sofortmaßnahmen wird gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der neuen Bestimmungen überwachen.

Neue Pflichten und angekündigte Kontrollen

Mit dem Stichtag 1. Oktober 2026 ändern sich die Vorgaben für E-Mopeds in Wien grundlegend. Bislang zulassungsfreie Elektro-Mopeds dürfen dann nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein. Wer ein solches Fahrzeug weiterhin nutzen will, benötigt eine Straßenzulassung mit Kennzeichen und Versicherung sowie einen Führerschein. Auch eine Helmpflicht kommt hinzu.

Polizei und die Gruppe Sofortmaßnahmen kündigten Schwerpunktkontrollen an, um die neuen Regelungen zu überprüfen. Werden die gesetzlichen Bestimmungen nicht erfüllt, untersagt die Polizei die Weiterfahrt und erstattet Anzeige. Die konkrete Strafhöhe hängt dabei vom jeweiligen Verstoß und den Umständen des Einzelfalls ab. Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und der Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen, Walter Hillerer, sind in die Umsetzung der Kontrollen eingebunden.

Die Stadt Wien hatte sich in der Vergangenheit für eine Verbannung der E-Mopeds von den Radwegen eingesetzt, was mit der neuen Regelung nun umgesetzt wird. Betroffen sind vor allem zulassungsfreie Elektro-Mopeds, die in Wien häufig von Essenszustellern genutzt werden. Der ÖAMTC räumte kürzlich ein, dass es in vielen Fällen keine praktikable Möglichkeit gibt, die neuen Anforderungen zu erfüllen und kurzfristig eine Zulassung zu erhalten. Wer sein Fahrzeug nicht mehr nutzen möchte, kann es kostenlos bei den Wiener Mistplätzen entsorgen.

Regeln für motorisierte Zweiräder im Straßenverkehr

Grundsätzlich unterscheidet die Straßenverkehrsordnung zwischen Fahrrädern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen wie Mopeds oder Motorrädern. Für zulassungspflichtige Fahrzeuge gelten üblicherweise strengere Vorgaben: Sie benötigen ein amtliches Kennzeichen, eine gültige Haftpflichtversicherung sowie einen entsprechenden Führerschein der Lenkerin oder des Lenkers. Diese Anforderungen dienen unter anderem dazu, im Fall eines Unfalls die Identifizierung des Fahrzeugs und die Abwicklung von Schäden zu ermöglichen.

Elektrisch betriebene Zweiräder werden je nach technischen Merkmalen wie Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Fahrzeuge, die bestimmte Grenzwerte überschreiten, gelten nicht mehr als Fahrrad, sondern als Kraftfahrzeug und unterliegen damit der Zulassungspflicht. In der Praxis hat die technische Weiterentwicklung von Elektroantrieben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass leistungsstärkere Zweiräder zunehmend verbreitet sind, ohne dass für sie stets eine reguläre Zulassung vorlag.

Die Nutzung von Radwegen ist grundsätzlich jenen Fahrzeugen vorbehalten, die als Fahrrad oder als Fahrrad mit Hilfsmotor eingestuft werden. Kraftfahrzeuge müssen hingegen die Fahrbahn benutzen. Diese Trennung soll unter anderem der Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern dienen, da schnellere und schwerere Fahrzeuge auf Radwegen ein höheres Gefährdungspotenzial mit sich bringen können.

Kontrollen im Straßenverkehr werden in Österreich üblicherweise von der Polizei durchgeführt, in Wien ergänzt durch spezialisierte städtische Einheiten wie die Gruppe Sofortmaßnahmen. Bei festgestellten Verstößen gegen Zulassungs-, Versicherungs- oder Führerscheinpflicht sieht die Rechtsordnung in der Regel vor, dass die Weiterfahrt untersagt und ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wird. Die Höhe der Strafe richtet sich dabei stets nach der Art des Verstoßes sowie den näheren Umständen des Einzelfalls.

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