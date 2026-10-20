Wien verschärft Regeln für Kurzzeitvermietung ab 2027 deutlich

Der Wiener Landtag hat am Dienstag strengere Regeln für die Kurzzeitvermietung von Wohnungen beschlossen. Ab 1. Jänner 2027 müssen sich alle Kurzzeitvermieter registrieren lassen und benötigen dafür eine Registrierungsnummer. Wer über keine solche Nummer verfügt, darf künftig keine Unterkunft mehr inserieren. Zusätzlich verschärft die Stadt Wien die Umwidmungsregeln für Gebäude, die für Kurzzeitvermietungen wie etwa über Plattformen wie AirBnB genutzt werden.

Registrierungspflicht und neue Umwidmungsgrenze

Nach dem Beschluss des Landtags müssen Plattformen künftig sicherstellen, dass nur noch registrierte Angebote online gestellt werden. Vermieterinnen und Vermieter haben ab Inkrafttreten der Regelung drei Monate Zeit, sich registrieren zu lassen. Ab April 2027 droht ohne gültige Registrierungsnummer das Ende der Vermietungsmöglichkeit.

Parallel dazu wird die Umwidmung von Gebäuden für Kurzzeitvermietungszwecke eingeschränkt. Künftig müssen mindestens 80 Prozent eines Gebäudes weiterhin für Wohnzwecke zur Verfügung stehen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begründete die Verschärfung damit, dass das bisherige System Schlupflöcher aufgewiesen habe.

ÖVP fordert Reform der Mindestsicherung

Im Rahmen der Landtagssitzung brachte die ÖVP zudem einen dringlichen Antrag an Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ein. Die Partei fordert darin mehrere Änderungen bei der Wiener Mindestsicherung: eine verpflichtende Bezahlkarte, nach der Kinderzahl gestaffelte Richtsätze, strengere Sanktionen bei Pflichtverletzungen sowie die Anrechnung der Familienbeihilfe nach einem Jahr Mindestsicherungsbezug.

Landesparteiobmann Markus Figl (ÖVP) verwies in diesem Zusammenhang auf Ausgaben von 1,14 Milliarden Euro für die Wiener Mindestsicherung im Jahr 2025. ÖVP-Sozialsprecherin Ingrid Korosec war ebenfalls an der Initiative beteiligt.

Ablauf der Landtagssitzung

Die Sitzung des Wiener Landtags begann um 9 Uhr mit einer Fragestunde. Die NEOS hatten im Vorfeld die sogenannte „Aktuelle Stunde“ eingebracht, in der das Wiener Klimagesetz sowie Fragen der Klimaanpassung in Schulen, Kindergärten und im öffentlichen Raum behandelt wurden.

Regulierung von Vermietungsplattformen im Überblick

Grundsätzlich stehen Städte in Europa seit einigen Jahren vor der Herausforderung, die touristische Kurzzeitvermietung von Wohnraum zu regulieren, ohne den regulären Wohnungsmarkt zusätzlich zu belasten. Plattformen, die Privatunterkünfte vermitteln, haben in vielen Großstädten zu einem spürbaren Anstieg kurzfristig vermieteter Wohnungen geführt. Kommunen reagieren darauf häufig mit Melde- oder Registrierungspflichten, um einen Überblick über die Zahl und Lage der betroffenen Objekte zu erhalten und um sicherzustellen, dass Vorschriften zu Sicherheit, Abgaben oder Widmung eingehalten werden.

Ein zentrales Instrument ist dabei häufig die Verpflichtung der Vermittlungsplattformen selbst, nur noch Angebote mit gültiger Registrierung zuzulassen. Dadurch soll verhindert werden, dass Inserate ohne behördliche Kontrolle online bleiben. Umwidmungsregeln, die einen Mindestanteil eines Gebäudes für dauerhaftes Wohnen reservieren, zielen üblicherweise darauf ab, dass ganze Häuser nicht vollständig in touristisch genutzte Kurzzeitunterkünfte umgewandelt werden und dadurch dem regulären Wohnungsmarkt entzogen werden.

Mindestsicherung als wiederkehrendes politisches Streitthema

Die Ausgestaltung der Mindestsicherung ist in Österreich seit Jahren Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zwischen den Parteien. Diskutiert werden dabei regelmäßig Fragen der Höhe der Richtsätze, der Anrechnung weiterer Sozialleistungen wie der Familienbeihilfe sowie der Ausgestaltung von Auszahlungsmodellen wie Bezahlkarten. Befürworter strengerer Regelungen argumentieren meist mit der Begrenzung der öffentlichen Ausgaben und der Vermeidung von Fehlanreizen, während Kritiker solcher Verschärfungen häufig auf die soziale Absicherung von Haushalten mit geringem Einkommen verweisen. Die konkrete Ausgestaltung der Mindestsicherung liegt in Österreich in der Zuständigkeit der