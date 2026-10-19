Wiener Grüne halten Landesversammlung ab – Umfragewerte gestiegen

Die Wiener Grünen laden für den 14. November zu einer Landesversammlung. Die Partei wird derzeit von Judith Pühringer und Peter Kraus geführt, die angekündigt haben, in der Sache hart zu bleiben. Die nächste Gemeinderatswahl in Wien findet erst 2030 statt.

Landesversammlung im November

Am 14. November kommen die Wiener Grünen zu ihrer Landesversammlung zusammen. An der Spitze der Partei stehen aktuell Judith Pühringer und Peter Kraus. Beide haben angekündigt, in der Sache hart zu bleiben. Konkrete inhaltliche Positionen, die über diese Ankündigung hinausgehen, wurden nicht genannt.

Bei der Wahl 2025 erreichten die Wiener Grünen 14,5 Prozent. In der September-Umfrage des Senders W24 lag die Partei bei 19 Prozent. Die nächste Gemeinderatswahl in Wien ist für 2030 angesetzt.

Verhältnis zur SPÖ seit 2020

Die Wiener Grünen fielen 2020 aus der Koalition mit der SPÖ. Michael Ludwig entschied sich damals, mit den Neos zu koalieren statt mit den Grünen. Damalige Parteichefin der Wiener Grünen war Birgit Hebein. Vizebürgermeisterin in Wien ist aktuell Bettina Emmerling von den Neos.

Rot-Grün war in Wien im Jahr 2010 eine der österreichweit ersten Regierungsbeteiligungen der Grünen überhaupt. Die Koalition bestand bis 2020, ehe sich Michael Ludwig für ein Bündnis mit den Neos entschied.

Koalitionsbildung auf Landesebene

Grundsätzlich hängt die Bildung einer Landesregierung in Österreich nicht allein vom Wahlergebnis einer einzelnen Partei ab. Nach einer Gemeinderatswahl verhandelt üblicherweise die stimmenstärkste Partei mit möglichen Partnern über ein Regierungsprogramm. Dabei spielen neben den reinen Mandatsverhältnissen auch inhaltliche Schnittmengen, persönliche Konstellationen und vorangegangene Erfahrungen aus gemeinsamer Regierungsarbeit eine Rolle.

In Wien ist die SPÖ seit Jahrzehnten die bestimmende Kraft und stellt durchgehend den Bürgermeister beziehungsweise die Bürgermeisterin. Koalitionspartner wechselten in der Vergangenheit je nach Wahlergebnis und politischer Großwetterlage, darunter ÖVP, Grüne und Neos. Ein Bruch einer bestehenden Koalition vor dem regulären Ende einer Legislaturperiode ist dabei kein Einzelfall in der österreichischen Landespolitik, auch wenn die Gründe von Fall zu Fall unterschiedlich sind.

Landesversammlungen wie jene der Wiener Grünen am 14. November dienen in der Regel dazu, die strategische Ausrichtung einer Partei zwischen Wahlterminen zu diskutieren und zu bestätigen. Solche Parteitage können Weichenstellungen für künftige Koalitionsverhandlungen vorbereiten, ohne dass damit bereits konkrete Bündnisse feststehen.