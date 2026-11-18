Nach zwei Unfällen mit Fiaker-Pferden in der vergangenen Woche befasst sich der Wiener Landtag am Donnerstag mit der Zukunft der Pferdekutschen in der Stadt. Die Grünen bringen einen Antrag ein, der einen geordneten Umstieg auf Elektrokutschen fordert. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) geht weiter und verlangt ein vollständiges Fiaker-Verbot in Wien.

Bei den Vorfällen am vergangenen Mittwoch waren Menschen nicht betroffen, die beteiligten Pferde wurden jedoch verletzt.

Zwei Vorfälle an einem Tag

In der Operngasse scheute ein Pferd und touchierte mit der Kutsche ein Straßenschild. In der Rotenturmstraße rannten Pferde samt Kutsche durch eine Passage und prallten gegen einen Brunnen. Der zuständige Kutscher, Wolfgang Fasching, war zu diesem Zeitpunkt kurz auf der Toilette. Die beiden verletzten Pferde trugen Schürfwunden davon und standen anschließend eine Woche zur Kontrolle in tierärztlicher Behandlung. Mittlerweile befinden sie sich im Krankenstand auf einer Koppel in Simmering und sind für den Einsatz gesperrt.

Politische Reaktionen vor der Landtagssitzung

Die Tierschutzsprecherin der Grünen, Jennifer Kickert, kündigte für die Landtagssitzung am Donnerstag einen Antrag an, der einen geordneten Umstieg der Fiakerbetriebe auf elektrisch betriebene Kutschen vorsieht. Der VGT-Sprecher Georg Prinz positionierte sich deutlicher und forderte ein generelles Verbot von Pferdekutschen in Wien. Als Vergleich verwies er darauf, dass sowohl Prag als auch New York Pferdekutschen bereits verboten haben.

Kontrollsystem und Umfang des Fiakerbetriebs

In Wien sind derzeit 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden gemeldet, wobei nicht alle Tiere gleichzeitig im Einsatz stehen. Die Kontrolle der Betriebe erfolgt nach Angaben der zuständigen Stellen ganzjährig: MA 60, MA 65 und die Polizei sind unangekündigt an den Standplätzen im Einsatz. Dabei werden der Gesundheitszustand der Pferde sowie die Fahrtenbücher überprüft. Werden Verstöße festgestellt, können Maßnahmen bis hin zu Fahrverboten verhängt werden.

Parallel dazu läuft derzeit eine Studie zur Nutzung von Pferden in Zeiten des Klimawandels, deren Ergebnisse Anfang 2027 vorliegen sollen.

Tradition und Tierschutz im Spannungsfeld

Fiaker gehören seit Jahrzehnten zum Stadtbild der Wiener Innenstadt und werden touristisch wie auch bei besonderen Anlässen genutzt. Grundsätzlich unterliegt der Betrieb von Pferdekutschen in Wien behördlichen Auflagen, die unter anderem Ruhezeiten, Einsatzdauer und tierärztliche Betreuung betreffen. Bei hohen Temperaturen gelten zusätzliche Regelungen, da Pferde als Fluchttiere grundsätzlich empfindlich auf Lärm, Hitze und unerwartete Reize im dichten Stadtverkehr reagieren können.

International wird die Diskussion um Pferdekutschen im innerstädtischen Verkehr schon länger geführt. Städte wie Prag oder New York haben sich für ein Verbot entschieden, während in anderen Städten der Betrieb unter strengeren Auflagen fortgeführt wird. Befürworter einer Elektrifizierung verweisen häufig darauf, dass dadurch das touristische Angebot erhalten bleiben könnte, ohne dass Tiere im Straßenverkehr eingesetzt werden müssten. Kritiker eines Verbots führen wiederum wirtschaftliche und kulturhistorische Aspekte des Fiakerwesens an.

Die Ergebnisse der laufenden Studie zur Pferdenutzung unter den Bedingungen des Klimawandels dürften in der weiteren politischen Debatte eine Rolle spielen, da sie wissenschaftlich fundierte Grundlagen für künftige Regelungen liefern sollen.