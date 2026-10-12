Wiener Richter und Staatsanwälte streiken wegen akutem Personalmangel – nur noch dringende Fälle werden bearbeitet

Seit Montag protestieren Richterinnen und Staatsanwälte in Wien gegen den anhaltenden Personalmangel in der Justiz. Bis Ende der Woche werden an den betroffenen Gerichten nur noch dringende Fälle bearbeitet. Laut Richtervereinigung fehlen an den Wiener Bezirks- und Landesgerichten bis zu 55 Richterinnen und Richter.

Am Mittwoch ist am Wiener Straflandesgericht zusätzlich eine große Protestversammlung geplant, zu der Spitzenvertreter der Justiz erwartet werden.

Protestwoche an Wiener Gerichten

Harald Wagner, Richter am Handelsgericht Wien und Obmann der Wiener Richtervereinigung, äußerte sich in einem Interview für „Wien heute“ zu den Hintergründen der Proteste. Nach Angaben der Richtervereinigung fehlen bundesweit mehr als 250 Richterinnen und Richter. Für Wien bedeute das einen Fehlstand von etwa 50 bis 55 Stellen.

Wagner erklärte, die fehlende Arbeitskraft müssten die im Dienst befindlichen Richterinnen und Richter auffangen, sie müssten „quasi 120 Prozent“ geben. Auf Dauer drohe, dass für einzelne Verfahren nicht mehr die Zeit aufgewendet werden könne, die eigentlich nötig wäre. Das erhöhe laut Wagner auch die Fehleranfälligkeit. „Wir befürchten es, und deswegen warnen wir, dass die Qualität irgendwann einmal darunter leiden könnte“, sagte er.

Reformvorschläge und bisherige Umsetzung

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat Maßnahmen angekündigt, die Verfahren beschleunigen und die Justiz entlasten sollen. In einem eigenen Prozess wurden dazu rund 400 Vorschläge für eine effizientere Justiz gesammelt, von denen etwa 200 als verfolgenswert eingestuft wurden. Bisher sind laut Wagner sieben dieser Vorschläge tatsächlich umgesetzt worden.

Wagner sagte, eine Umsetzung weiterer Vorschläge würde helfen, „aber die gesamte Personalproblematik wäre damit nicht gelöst“. Sollte sich bis Ende der Woche nichts tun, seien weitere Aktionen „jedenfalls möglich“, so Wagner.

Personalplanung in der Justiz

Die Besetzung von Richterstellen folgt in Österreich einem mehrstufigen Verfahren, das von Ausbildung über Bewerbung bis zur Ernennung reicht und naturgemäß Zeit beansprucht. Freiwerdende Stellen, etwa durch Pensionierungen oder Wechsel in andere Funktionen, lassen sich daher nicht kurzfristig nachbesetzen. Grundsätzlich hängt die Zahl der tatsächlich verfügbaren Richterinnen und Richter auch von budgetären Vorgaben und dem allgemeinen Personalstand im Justizressort ab.

Bei einer angespannten Personallage wirkt sich ein Mangel an einzelnen Stellen häufig auf das gesamte System aus, da Verfahren untereinander verteilt und Vertretungen organisiert werden müssen. In solchen Situationen kann sich die Dauer von Gerichtsverfahren insgesamt verlängern, weil die verbleibenden Richterinnen und Richter zusätzliche Fälle übernehmen müssen. Reformvorschläge zur Verfahrensbeschleunigung zielen in der Regel auf organisatorische Abläufe, etwa die Digitalisierung von Akten, die Vereinfachung von Zustellungen oder die Bündelung bestimmter Verfahrensschritte. Solche Maßnahmen können Entlastung schaffen, ersetzen jedoch grundsätzlich nicht zusätzliches Personal, wenn die strukturelle Belastung durch eine hohe Zahl an unbesetzten Stellen bestehen bleibt.