Wiener Ring am 13. Oktober für Uni-Protest gesperrt – ÖH und uniko warnen vor Milliarden-Kürzungen

Am 13. Oktober 2026 findet in Wien von 15:00 bis 18:00 Uhr eine Protestaktion von Studierenden und Uni-Angehörigen statt. Der Wiener Ring wird für die Veranstaltung gesperrt. Organisiert wird die Aktion von der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) und der Universitätenkonferenz (uniko), die sich gegen befürchtete Einsparungen bei den Universitätsbudgets wenden.

Ringvorlesung statt klassischer Demonstrationszug

Geplant sind am Wiener Ring Vorlesungen, Reden und sogenannte Aktionsstationen. Dazu zählen laut Ankündigung ein „Kürzungs-Glücksrad“, eine „Budgetloch-Kegelbahn“ sowie „Uni-Jenga“. Eine Demonstration im herkömmlichen Sinn wird es den Angaben zufolge nicht geben, allerdings sind Demozüge einzelner Universitäten zur zentralen Veranstaltung hin vorgesehen.

Nach Angaben der ÖH beteiligen sich 19 der 22 öffentlichen Universitäten an dem Protest. Einige Universitätsstandorte geben ihren Studierenden für die Teilnahme an der „Ringvorlesung“ frei oder haben die Aktion beworben. Bereits Ende Mai 2026 hatten ÖH und uniko eine Demonstration organisiert.

Streit um das Budget für die Jahre 2028 bis 2030

Hintergrund der Proteste ist die anstehende Entscheidung über das nächste Dreijahresbudget für die Universitäten, das die Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2028 bis 2030 regelt. Die uniko befürchtet in diesem Zusammenhang Einsparungen von rund einer Milliarde Euro. Eine bereits erwartete Entscheidung über die Budgetsumme wurde nach vorangegangenen Protesten vertagt.

Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner, SPÖ, nannte als möglichen Termin für eine Regierungsklausur den 16. oder 17. Oktober 2026. Laut gesetzlicher Vorgabe muss die Budgetsumme bis Ende Oktober fixiert sein. Für Ende der Woche ist zudem ein Treffen der Spitzen von ÖVP, SPÖ und Neos angesetzt.

Dreijahresrhythmus als Grundlage der Hochschulfinanzierung

Die Finanzierung österreichischer Universitäten folgt grundsätzlich einem mehrjährigen System: Zwischen dem Bund und den einzelnen Hochschulen werden Leistungsvereinbarungen abgeschlossen, die jeweils für drei Jahre gelten und den finanziellen Rahmen für Lehre, Forschung und Infrastruktur festlegen. Die Gesamtsumme für diesen Zeitraum wird vorab zwischen Wissenschaftsministerium und Universitäten verhandelt und muss gesetzlich fristgerecht feststehen, damit die Hochschulen ihre Planungen für die Folgejahre darauf aufbauen können.

Üblicherweise verhandeln dabei die Interessenvertretungen der Studierenden und der Universitäten gemeinsam mit der Politik über die Rahmenbedingungen, bevor die konkrete Mittelverteilung auf die einzelnen Hochschulen erfolgt. Verzögerungen bei der Fixierung der Gesamtsumme können in solchen Verfahren dazu führen, dass die anschließende Detailplanung an den einzelnen Standorten unter Zeitdruck gerät, da die Leistungsvereinbarungen in der Regel in enger Abstimmung mit dem ebenfalls zu beschließenden Dreijahresbudget stehen.

Protestaktionen von Studierenden- und Universitätsvertretungen anlässlich anstehender Budgetentscheidungen sind in Österreich kein neues Mittel der Interessenvertretung. Sie dienen in der Regel dazu, öffentlichen Druck im Vorfeld politischer Verhandlungen aufzubauen, etwa vor Regierungsklausuren oder Spitzentreffen der Koalitionsparteien, bei denen auch andere Themenbereiche auf der Tagesordnung stehen können.