Politische Dynastie: Wiener Alexander Pröll wird Staatssekretär im Kanzleramt

Ein neuer Pröll in der österreichischen Politik: Alexander Pröll, Sohn von Josef Pröll, dem ehemaligen Vizekanzler und Finanzminister, und Enkel des langjährigen NÖ-Landeshauptmanns Erwin Pröll, wurde als Staatssekretär für Digitalisierung, öffentlichen Dienst und den Kampf gegen Antisemitismus im Bundeskanzleramt ernannt. Doch was macht diesen 34-jährigen Wiener so besonders in der politischen Landschaft Österreichs?

WIEN/ÖSTERREICH. In dieser Woche strömte der „weiße Rauch“ aus den Räumen der Koalitionsgespräche zwischen ÖVP, SPÖ und Neos, was auf einen Durchbruch in den Verhandlungen hindeutet. Das Regierungsprogramm ist nun beschlossen und die namentliche Nominierung der Minister und Staatssekretäre wurde veröffentlicht.

Alexander Pröll, derzeit ÖVP-Generalsekretär, übernimmt die Verantwortung für die Digitalisierung innerhalb der Regierung, ein Schlüsselbereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, insbesondere in Zeiten, in denen Technologie eine zentrale Rolle im Alltag der Bürger spielt. Pröll wird auch die Einkaufskoordination für die Regierung leiten und somit entscheidenden Einfluss auf die zukünftige digitale Agenda haben.

Alexander Pröll mit wichtigen politischen Persönlichkeiten.

Prölls Karriere begann früh und er war während der Koalitionsverhandlungen ein enger Vertrauter des Parteichefs Christian Stocker, der ihn als „eng verbundenen und vertrauenswürdigen Mitarbeiter“ bezeichnete. Seine Nominierung ist ein Zeichen des Vertrauens, das sowohl im ÖVP-internen wie auch im öffentlichen Raum besteht.

Politische Erfahrung und akademische Hintergründe

Alexander Pröll hat ein Masterstudium in Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen. In seiner bisherigen Laufbahn leitete er das Büro des früheren ÖVP-Generalsekretärs Karl Nehammer und war im Kabinett von Ex-Kanzler Sebastian Kurz tätig. Diese Erfahrung könnte ihm helfen, den digitalen Fortschritt zu fördern und gleichzeitig den öffentlichen Dienst zu modernisieren.

Der 34-Jährige studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien.

Pröll, der intern als „Xandi“ bekannt ist, führte während seiner Zeit als Bundesparteigeschäftsführer die ÖVP zur ersten Schuldenfreiheit seit 2002. Bei den letzten Nationalratswahlen 2024 belegte er den 19. Platz auf der Bundesliste. Zusätzlich zu seiner politischen Tätigkeit ist Pröll auch ein unternehmerischer Geist: Er begann seine Karriere mit einem Party-Service, das er mit Freunden betrieb. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und Paddle-Tennis.

Weitere Informationen:

Alexander Pröll wird als Nachfolger von Christian Stocker auftreten.

Christoph Wiederkehr, Vize der Stadt Wien, übernimmt das Bildungsministerium.

Die politische Karriere von Meinl-Reisinger erlebt ebenfalls spannende Entwicklungen, während Peter Hanke zum Infrastrukturminister ernannt wurde.