Politische Kontroversen um Gesiba-Umwandlungspläne: Aufschrei der Opposition in Wien

Geplante Umwandlung der Wohnbaugesellschaft Gesiba sorgt für politische Debatte in Wien

Die geplante Umwandlung der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Gesiba von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) führt in Wien zu politischen Auseinandersetzungen. Die Opposition im Rathaus fordert geschlossen ein Ende der Umbaupläne.

Die Gesiba, die im Eigentum der Stadt Wien stehende „Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft“, verfügt über rund 31.000 Wohnungen und wird als städtischer Wohnbauriese beschrieben. Zu ihrem Bestand zählt auch der Wohnpark Alt-Erlaa.

Opposition lehnt Umwandlungspläne ab

FPÖ, Grüne und ÖVP in Wien stellen sich gegen die geplante Transformation der Rechtsform. Die Oppositionsparteien verlangen übereinstimmend, dass die Pläne zur Umwandlung der Gesiba von einer AG in eine GmbH nicht weiterverfolgt werden.

FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp kritisiert die Umwandlungsvorhaben und richtet seine Vorwürfe ausdrücklich an die Wiener SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig. Er bezeichnet die Gesiba als „tragende Säule des leistbaren Wohnens in Wien“ und warnt vor einem aus seiner Sicht zu starken politischen Einfluss der SPÖ als Eigentümerin bei einer GmbH-Struktur.

Nepp äußert die Befürchtung, das „hoch verschuldete Wien“ könnte der gemeinnützigen Gesiba Infrastrukturprojekte wie Pflegeheime und Bildungseinrichtungen „umhängen“. Aus seiner Sicht besteht die Gefahr, dass Mittel, die seiner Ansicht nach dem sozialen Wohnbau dienen sollen, bei einer GmbH anderweitig verwendet werden könnten. Zudem warnt er davor, dass aus einem laut Aktiengesetz weisungsfreien, unabhängigen Management der Gesiba weisungsgebundene „Befehlsempfänger“ des Eigentümers werden könnten.

Grüne und ÖVP warnen vor politischem Einfluss

Auch der grüne Landesparteichef Peter Kraus kritisiert die geplante Umwandlung. Er erklärt, die Gesiba dürfe nicht zum politischen Spielball werden. Eine GmbH-Rechtsform schwäche nach seiner Einschätzung die Unabhängigkeit der Gesellschaft und ermögliche einen stärkeren politischen Durchgriff durch die SPÖ.

Kraus sieht keinen konkreten Anlass für eine Änderung der Gesellschaftsform. Die Gesiba bezeichnet er als „verlässliches, gut funktionierendes, gemeinnütziges Unternehmen“.

Der Wohnbausprecher der Wiener ÖVP, Lorenz Mayer, wendet sich ebenfalls gegen die Transformation der Gesiba. Er betont, die Gesellschaft habe den Auftrag, leistbaren Wohnraum zu schaffen und zu verwalten. Mayer lehnt es ab, dass die Gesiba „zum Erfüllungsgehilfen von politischen Interessen der SPÖ-Neos-Stadtregierung“ werde.

Stadt und Gesiba verteidigen Vorgehen

Die Gesiba hat in der Vorwoche Vorwürfe, die im Zusammenhang mit der geplanten Rechtsformänderung erhoben wurden, zurückgewiesen. Als alleinigen Grund für das geplante Vorgehen führt das Unternehmen den städtischen Public Corporate Governance Kodex an.

Unterstützung für die Umwandlungspläne kommt aus der Wiener SPÖ. Der Vorsitzende des Finanzausschusses im Gemeinderat, Christian Deutsch, verteidigt das Vorhaben. Er bezeichnet die geplante Umwandlung der Gesiba in eine GmbH als sinnvollen und notwendigen Schritt.

Deutsch zufolge sollen mit der neuen Rechtsform moderne Steuerungs- und Kontrollstrukturen gestärkt werden. Die Maßnahme diene einer „weiteren Professionalisierung“ der Gesiba.