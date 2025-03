Politisches Erdbeben in Portugal: Vorzeitige Parlamentswahlen nach Regierungssturz!

Rebelo war schnell in seiner Reaktion: Nur etwa 48 Stunden nach dem unerwarteten Sturz von Montenegro durch ein Misstrauensvotum kündigte er die Neuwahlen an. In der Zeitspanne dieser Entscheidung hielt das Staatsoberhaupt Konsultationen ab – zunächst mit den Führern aller im Parlament vertretenen Parteien und dann auch mit dem Staatsrat. Dieses Gremium, bestehend aus aktuellen und ehemaligen Mandatsträgern sowie anderen Persönlichkeiten, berät den Präsidenten in Krisenzeiten und spielt eine entscheidende Rolle in der politischen Stabilität des Landes.

Die politische Landschaft in Portugal ist in den letzten Wochen erheblich angespannt, da die Opposition den erst seit knapp einem Jahr regierenden Montenegro zunehmend unter Druck setzte. Zentral dafür waren Vorwürfe eines Interessenskonflikts wegen eines Familienunternehmens des 52-Jährigen. Als Reaktion auf die Vorwürfe stellte der Regierungschef dem Parlament die Vertrauensfrage und erlitt daraufhin am Dienstagabend eine vernichtende Niederlage bei der Abstimmung, mit einem Ergebnis von 144 zu 88 Stimmen.

Seit diesem Vorfall hat Portugal nur noch eine geschäftsführende Regierung mit eingeschränkten Befugnissen. Dies hat weitreichende Konsequenzen: Mehrere zentrale Projekte, wie die Privatisierung der staatlichen Fluggesellschaft TAP, stehen nun in der Schwebe. Das Interesse an TAP ist unter anderem von Lufthansa bekundet worden, was die bedeutende wirtschaftliche Auswirkung dieses politischen Umbruchs unterstreicht.

Die Vorwürfe gegen Montenegro beziehen sich größtenteils auf die Firma Spinumviva, die der Jurist 2021 gründete. Es wird behauptet, dass das Beratungsunternehmen von der Position des Ministerpräsidenten profitiert habe, um Verträge mit Privatunternehmen abzuschließen. Actualmente untersucht die Staatsanwaltschaft mögliche Steuerdelikte im Zusammenhang mit diesen Geschäften.

Montenegro hat jedoch die Vorwürfe der Vorteilsnahme energisch bestritten und betont, dass die Firma mittlerweile lediglich seinen Söhnen, Hugo und Diogo, gehöre. Trotz dieser Argumentation blieb er jedoch vage bei seinen Erklärungen, insbesondere hinsichtlich der genauen Tätigkeiten des Unternehmens, was die Opposition zu weiteren Forderungen anregte.

Die politische Krise in Portugal kam überraschend, insbesondere da der einstige EU-Schuldensünder auch nach dem Regierungswechsel im Frühjahr 2024 weiterhin beeindruckende Wachstumsraten und eine rekordniedrige Arbeitslosigkeit aufwies. In der Tat wurde der Haushalt für 2025 ohne große Schwierigkeiten verabschiedet.

Die Situation eskalierte in den letzten Wochen dramatisch, nachdem Medienberichten über die Vorwürfe eine breitere Öffentlichkeit erreicht hatten. Montenegro überstand zunächst zwei Misstrauensvoten, jedoch setzte die Opposition ihre Pläne für eine Untersuchungskommission unbeirrt fort. Um einen „langsamen Zerfall“ seiner Regierung zu verhindern, sah sich Montenegro gezwungen, die Vertrauensfrage zu stellen.

Obwohl er von seinem Amt zurückgetreten ist, hat der gestürzte Politiker angekündigt, trotz der laufenden Vorwürfe erneut für das Amt zu kandidieren. Umfragen deuten darauf hin, dass sein Bündnis, die Demokratische Allianz (AD), einen weiteren, wenn auch knappen Sieg erringen könnte. Allerdings gibt es besorgniserregende Anzeichen eines potenziellen Erstarkens der rechtspopulistischen Partei Chega, die derzeit mit 49 Abgeordneten die drittlängste Fraktion im Parlament bildet, nach AD (80 Sitze) und der Sozialistischen Partei (PS) mit 78 Sitzen unter der Führung von Pedro Nuno Santos.

Die letzte Parlamentswahl in Portugal fand am 10. März 2024 statt, nachdem der damalige sozialistische Ministerpräsident António Costa aufgrund von Korruptionsermittlungen gegen ihn und andere Mitglieder seiner Regierung zurückgetreten war. Bisher gibt es allerdings keine belastbaren Beweise, die gegen Costa sprechen, und er hat mittlerweile die Position des Präsidenten des Europäischen Rates übernommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Portugal sich in einer politischen Krise befindet, die sowohl interne als auch externe Herausforderungen birgt. Der Ausgang der bevorstehenden Neuwahlen wird entscheidend sein, um die politische Stabilität des Landes zu sichern und die bevorstehenden wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.