Polizei bittet um Hinweise: Verfolgungsjagd in Graz führt zu zwei Unfällen

Am Mittwochmittag kam es in Graz zu einem gefährlichen Vorfall, als ein Motorradfahrer einer Verkehrsanhaltung entkam und eine Verfolgungsfahrt durch die Stadt auslöste. Bei dieser riskanten Flucht gefährdete der Fahrer zahlreiche andere Verkehrsteilnehmende und schlug mehrere Sachschadenunfälle vor. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Hinweise zur Identifizierung des Fahrers.

GRAZ. Am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, gegen 12:40 Uhr, bemerkten Beamte einer Zivilstreife einen Motorradfahrer (Modell: Yamaha, Farbe: schwarz/grau), der auf der Wiener Straße in Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten versuchten, den Fahrer zu stoppen, doch dieser beschleunigte plötzlich stark und überquerte eine Rotlichtampel an der Kreuzung Wiener Straße/Ibererstraße. Dies führte zu einer aufwändigen Verfolgungsjagd, die sich über mehrere Stadtteile erstreckte, darunter Gösting, Lend, Gries, Straßgang, und Eggenberg.

Gefährliches Verhalten im Straßenverkehr

Während der Flucht des Motorradfahrers kam es zu mehreren Verkehrsverstößen, darunter das Ignorieren von Verkehrszeichen und riskante Fahrmanöver, die sowohl Fußgänger als auch andere Fahrzeuglenker gefährdeten. Bei diesen riskanten Fahrkünsten kam es zu zwei Unfällen mit Sachschaden. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, die bislang ohne Erfolg verliefen, sind die Behörden weiterhin in alarmierter Bereitschaft.

Die Landespolizeidirektion Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeuginnen und Zeugen der gesamten Verfolgungsfahrt. Personen, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet oder geschädigt wurden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 059133/65 97 200 bei der Polizei übermittelt werden.

Das könnte dich auch interessieren:



Sturm scheitert in Elfer-Krimi am Titelverteidiger

Ziviltechniker äußern heftige Kritik am A9-Ausbau

Hier wird es eng für Fußgänger in Graz