Polizei ermittelt: Zwei Raubüberfälle in Wien innerhalb kürzester Zeit

Die Wiener Polizei ermittelt in zwei kürzlich stattgefundenen Raubüberfällen, die sowohl die Sicherheit der Stadt als auch die Besorgnis der Bürger wachgerufen haben. In einem der Fälle wurde bereits ein Verdächtiger festgenommen, während im anderen die Ermittlungen noch im Gange sind.



WIEN/JOSEFSTADT/. Am Donnerstag gab es gleich zwei Überfälle in den Bezirken Josefstadt und Mariahilf, innerhalb weniger Stunden. Im ersten Vorfall wurde ein Mann an der U-Bahnstation Josefstädter Straße überfallen. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden; seine drei Komplizen bleiben hingegen unbekannt und auf der Flucht.

Essenslieferant wird überfallen

Ein weiter Übergriff ereignete sich in der Nacht auf Freitag. Laut der Polizei wurde ein Essenslieferant auf der Gumpendorfer Straße gegen 2.15 Uhr zum Halten gezwungen. Zeugen berichteten, dass ein Auto neben dem Lieferanten anhielt, und zwei Unbekannte ausstiegen. Einer der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet und forderte Bargeld. Obwohl der Lieferant gestoßen wurde, blieb er glücklicherweise körperlich unversehrt.

Nachdem die Täter den Rucksack des Lieferanten durchsuchten, entschieden sie sich anscheinend, ohne Beute zu fliehen, als sie nichts Wertvolles fanden. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Diese können auch anonym gegeben werden unter der Telefonnummer 01/31310-43800 oder bei jeder Polizeidienststelle.

