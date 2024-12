Polizei fahndet nach bewaffnetem Mann mit Beute nach Bankraub







Wie bereits erwähnt, kam es am Mittwochvormittag zu einem umfangreichen Polizeieinsatz der Wiener Behörden an der Ecke Meidlinger Hauptstraße/Pohlgasse. Der Anlass hierfür war ein Banküberfall. Jetzt sind neue Informationen von der Polizei sowie der BAWAG Gruppe verfügbar. von Kevin Gleichweit und Antonio Šećerović WIEN/MEIDLING. Am Mittwoch, dem 11. Dezember, ereignete sich gegen 11.15 Uhr ein großer Polizeieinsatz im Bereich der Ecke Meidlinger Hauptstraße/Pohlgasse. Auf einem A4-Blatt…







Source link