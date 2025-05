Polizei sucht Zeugen: Fußgänger bei Unfall in Graz schwer verletzt

Ein 16-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Graz schwer verletzt. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

GRAZ. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark wollte der Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung gegen 21:15 Uhr den Schutzweg im Bereich Rösselmühlgasse – Griesplatz in nördlicher Richtung überqueren. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Fußgängerampel ein Grünlicht, was gerade für junge Fußgänger von großer Bedeutung ist, da sie oft noch in der Übung sind, Verkehrssituationen sicher zu beurteilen.

Rote Ampel missachtet

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes-SUV fuhr von Westen in die Rösselmühlgasse und bog – trotz Rotlicht – in den Griesplatz in südliche Richtung ein. Dies stellt einen schweren Verstoß gegen die Verkehrsregeln dar, die insbesondere dazu dienen, die Sicherheit von Fußgängern zu gewährleisten. Laut Statistiken des österreichischen Verkehrsclubs (ÖAMTC) sind Durchfahrten bei Rotlichtern eine häufige Unfallursache.

Bei dem Vorfall überrollte der PKW den rechten Fuß des 16-Jährigen, was zu schweren Verletzungen führte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Diese Art von Verhalten ist leider nicht selten: Laut dem Verkehrsopferhilfe, einer österreichischen Organisation, die sich für die Rechte von Verkehrsopfern einsetzt, bleibt ein großer Prozentsatz der Fahrer in solchen Situationen flüchtig.

Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich dringend mit der Verkehrsinspektion 1 unter der Telefonnummer 059133/65 4110 in Verbindung zu setzen. Eine schnelle Kontaktaufnahme kann entscheidend sein, um wichtige Beweise zu sichern und den flüchtigen Fahrer zu identifizieren.

