Polizeibericht: Zwei verdächtige Autoknacker festgenommen

Zwei bulgarische Staatsbürger wurden am 22. August wegen des Verdachts auf Pkw-Einbrüche festgenommen. Beide Männer, 57 und 64 Jahre alt, machen keine Angaben zur Sache.

TIROL. Am 21. August 2025 gab das Bundeskriminalamt bekannt, dass sich zwei männliche bulgarische Staatsangehörige mit einem in Bulgarien zugelassenen PKW im Bezirk Innsbruck Land auffällig verhalten und im Verdacht stehen, Straftaten gegen fremdes Eigentum zu planen. Diese Art von Kriminalität hat in den letzten Jahren in Tirol zugenommen, was zu einem verstärkten Einsatz der Polizei geführt hat.

Autoknacker in Innsbruck Land

Es besteht der Verdacht, dass die beiden Männer auf Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge aufbrechen und Wertgegenstände entwenden wollten. Ermittler des Landeskriminalamtes entdeckten das verdächtige Fahrzeug gegen Mittag in der Nähe von Seefeld. In der Umgebung des Parkplatzes konnten die Verdächtigen schließlich auf dem Balkon einer nahegelegenen Wohnung beobachtet werden.

Einbrüche in der Region Seefeld bis Igls

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurden die beiden Beschuldigten mit teils vollendeten und teils versuchten Pkw-Einbrüchen in Verbindung gebracht. Am 22. August 2025 stehen sie im Verdacht, in mindestens sechs Fällen auf öffentlichen Parkplätzen im Bereich Seefeld und Igls Fahrzeuge unter Verwendung eines „Öffnungsdrahtes“ und eines „Holzkeils“ widerrechtlich geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Die Männer wurden schließlich am 22. August gegen 17:00 Uhr festgenommen, wobei sie jede Aussage verweigerten.

