Pollen-Alarm in Vorarlberg: Fichten in Blütenexplosion – was steckt dahinter?

Starker Pollenflug in Vorarlberg: Fichten in Mastjahr

In Vorarlberg ist derzeit großflächig Blütenstaub sichtbar. Autos, Vordächer und Teiche sind vielerorts von einer gelben Pollenschicht bedeckt.

Als Hauptverursacher wird die Fichte genannt, die rund 60 Prozent des Waldbestandes in Vorarlberg ausmacht. Fachleute sprechen von einem sogenannten Mastjahr, in dem Bäume besonders viele Blüten und Pollen bilden.

Fichten blühen heuer besonders stark

In einem Mastjahr entwickeln Fichten von April bis Mai gleichzeitig eine sehr hohe Anzahl an Blüten. Der dabei entstehende Blütenstaub wird massenhaft durch den Wind verteilt und ist momentan deutlich sichtbar.

Fichten durchleben in der Regel im Abstand von vier bis sieben Jahren ein solches Mastjahr. In den Jahren dazwischen blühen sie nur schwach und verwenden mehr Energie für ihr Wachstum als für die Samenproduktion.

Mastjahre treten häufiger auf

Fachleute berichten, dass Mastjahre bei Fichten immer öfter vorkommen. Konrad Pagitz vom Institut für Botanik an der Universität Innsbruck gibt an, ein Mastjahr trete gewöhnlich nur alle fünf bis sieben Jahre auf, komme nun aber häufiger vor.

Auch Thomas Ölz von der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer in Vorarlberg bestätigt eine Zunahme der Mastjahre. Er weist darauf hin, dass die Trockenheit, insbesondere trockene Winter, den Fichten zusätzlich zu schaffen mache.

Wärmere Sommer und Auswirkungen auf den Wald

Es wird berichtet, dass wärmer werdende Sommer die Pollenproduktion der Bäume fördern würden. Die derzeit erhöhte Produktion von Blütenstaub habe nach dieser Darstellung auch positive Aspekte.

Mehr Pollenflug im Frühjahr bedeutet demnach mehr Baum-Nachwuchs im Herbst. Ein solches Wachstum könnte langfristig die Bestände in den Wäldern stabilisieren und erneuern.

Pollenbelastung und Allergien

Für Allergiker ist die Pollenbelastung derzeit hoch. Laut den vorliegenden Angaben lösen Fichtenpollen in der Regel jedoch keine allergischen Reaktionen aus.

Der Blütenstaub ist nicht nur in Vorarlberg, sondern auch in Tirol gut sichtbar. Ein Bild aus dem Stubaital zeigt eine ähnliche Situation mit deutlich erkennbarer Pollenschicht.