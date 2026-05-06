Pollenalarm in Wien: Windstöße verschärfen Allergiker-Leiden trotz moderater Gräserpollenkonzentration

Starker Wind erhöht Pollenbelastung in Wien

In Wien sorgt derzeit vor allem starker Wind für eine deutlich erhöhte Belastung durch Pollen in der Luft. Für viele Menschen beginnt mit der Gräserpollensaison eine anstrengende Zeit.

Nach Angaben des österreichischen Polleninformationsdienstes leidet rund jede dritte Person an Allergien. Viele Betroffene spüren die aktuelle Pollenbelastung bereits deutlich.

Gräserpollen derzeit noch eher niedrig

Seit dem vergangenen Wochenende wird in Wien eine moderate Belastung durch Gräserpollen gemessen. Expertinnen und Experten berichten gleichzeitig, dass die derzeitige Trockenheit die Entwicklung der Gräser bremst.

Laut Maximilian Bastl vom Pollenservice Wien benötigen Gräser in einem Zeitfenster im März und April ausreichend Feuchtigkeit für ihre Entwicklung. Derzeit befänden sich weniger Gräser in Blüte, als zu diesem Zeitpunkt zu erwarten wäre, die Konzentrationen von Gräserpollen seien eher noch niedrig.

Dennoch schildern Allergikerinnen und Allergiker ausgeprägte Beschwerden. Eine Betroffene berichtet, ihre Augen seien total rot und sie müsse ständig niesen. Andere berichten, dass ihre Symptome in diesem Jahr stärker seien als in den vergangenen Jahren.

Intensive Blüte von Hasel, Erle und Birke

Nach Angaben des Pollenservice Wien blühen Hasel, Erle und Birke in diesem Jahr besonders intensiv. Fachleute gehen davon aus, dass der Gräserpollenflug bis August andauern soll.

Messung der Pollen in Wien

Die Pollenbelastung in Wien wird mit einer speziellen Pollenfalle am Dach der Wiener Gerichtsmedizin erfasst. Das Gerät saugt kontinuierlich Luft an und sammelt Partikel auf einem speziellen Band, das regelmäßig im Labor ausgewertet wird.

Alle in der Luft vorhandenen Partikel gelangen nach Angaben von Maximilian Bastl auf dieses Band. Mit dem System kann genau festgestellt werden, welche Pollen aktuell in der Luft sind.

Neue App-Funktion für Allergikerinnen und Allergiker

Unterstützung für Betroffene bietet eine neue Funktion in der kostenlosen Apo-App der Apothekerkammer. Sie soll helfen, die aktuelle Pollensituation besser einzuschätzen.

Die App zeigt die aktuelle Pollenbelastung am jeweiligen Standort an und warnt bei hohen Pollenwerten. Nutzerinnen und Nutzer können gezielt einzelne Allergene auswählen. Markus Berger vom österreichischen Polleninformationsdienst betont, es sei wichtig, aktuellen Informationen für etwa ein Drittel der von Allergien betroffenen Bevölkerung niederschwellig bereitzustellen.