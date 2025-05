Porträt der Liebe: Eine 100-jährige Liesingerin reflektiert über ihr Leben

Eine Liesingerin wird nächsten Monat 101 Jahre alt. Die Wienerin, Edith, hat ihr Zuhause seit vielen Jahrzehnten in Mauer, einem Stadtteil von Liesing. In einem exklusiven Gespräch mit ihrer Enkelin, die gleichzeitig die Autorin dieser Zeilen ist, gibt sie Einblicke in ihr erfülltes Leben.

WIEN/LIESING. Eine 100-jährige Liesingerin blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück. Edith spricht mit ihrer Enkelin, die dieses Porträt verfasste, über ihre Kindheit und die Herausforderungen, die sie überwunden hat. Mit fast 101 Jahren erzählt sie, was ihr Leben heute besonders erfüllt. „Was mein erfülltes Leben ausmacht? Ich denke, die Liebe, die ich empfinden kann,“ erklärt sie mit einem Lächeln.

Vor etwa 40 Jahren bezog Edith ihr Zuhause in Liesing, doch das Grundstück in Mauer ist bereits seit über 80 Jahren ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Während der schwierigen Nachkriegsjahre sicherte ihr Gemüseanbau im Garten das Überleben ihrer Familie. Sie erlebte viele historische Wendepunkte: vom Zweiten Weltkrieg über die Kuba-Krise bis hin zur Corona-Pandemie. Trotz all dieser Krisen hat Edith ein glückliches Leben geführt.

Die erste Liebe in ihrem Leben war ihre ältere Schwester. Seit Ediths Geburt im Juni 1924 war ihre Kindheit von dem Bestreben geprägt, das Leben ihrer Schwester so angenehm wie möglich zu gestalten. „Ich hatte sie unendlich gern. Also übernahm ich alle Aufgaben, die uns unsere Mutter aufgab“, erzählt sie. Die finanzielle Situation ihrer Familie war oft angespannt, da ihr Vater zeitweise arbeitslos war, und ihre Mutter auf ihr Abendessen verzichten musste, um den Kindern Bildung und Kultur zu ermöglichen.

Liebe in Zeiten der Zensur

Ediths erste romantische Liebe erlebte sie mit 17 Jahren während eines Urlaubs. Während sie von Hermann erzählt, funkeln ihre müden Augen immer noch. „Innerhalb der drei Wochen kam es nicht mal zu einem Kuss. Er las mir einfach aus seinen Lieblingsgedichten vor – er war beinahe poetisch,“ erinnert sie sich. In den folgenden Monaten schrieben sie sich über 120 Seiten Briefe.

Die Tiefe ihrer Korrespondenz wurde durch einen späteren, verletzenden Brief von Hermann gestört, weshalb Edith ihm nicht mehr antwortete. Jahre später sah sie seinen Namen erneut auf einem Kuvert, doch leider war der Brief von der Zensur abgefangen worden. So sahen sich die beiden nie wieder.

Leidenschaftliche Apothekerin

Edith zeigt, dass Liebe nicht nur Menschen gilt, sondern auch der Leidenschaft für ihre Arbeit als Apothekerin. Rund 35 Jahre lang arbeitete sie in diesem Beruf und wurde für ihre Sorgfalt und ihr Wissen geschätzt. Trotz manchmal fehlender Wertschätzung in ihrem persönlichen Leben fand sie hier Erfüllung und Respekt.

Für die Zukunft wünscht sich Edith, dass alles so bleibt, wie es ist. Mit fast 101 Jahren ist sie am glücklichsten, wenn ihre Kinder, Enkel und Urenkel sie in ihrem Zuhause in Mauer besuchen. Dies durfte ich als ihre Enkelin selbst erleben und wurde mir besonders am letzten Muttertag klar, als sie mir sagte, dass sie sich trotz all der Blumen und des Essens am meisten über meine Umarmung gefreut hätte.

