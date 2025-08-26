„Postenschacher“: Opposition boykottiert Anhörung zum neuen Vorstand der Holding

Die Neubesetzung des Vorstands der Holding Graz ist zu einem umstrittenen Politikum geworden. Die ÖVP und KFG haben sich entschieden, an der Findungskommission nicht teilzunehmen, da sie die Zusammensetzung von elf der 15 Mitglieder als parteiisch und symptomatisch für offenen Postenschacher betrachten. Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) weist die Vorwürfe entschieden zurück und betont die Transparenz des Verfahrens.

GRAZ. Die Vorbereitungen für das Hearing zur Neubesetzung der Vorstände der Holding Graz sind im Gange, wobei Wolfgang Malik nach 25 Jahren an der Spitze nicht mehr kandidiert. MeinBezirk berichtete. Die Bewerbungsfrist endete im Juli, und von 69 Bewerbern stehen nun sechs Kandidaten zur Auswahl, die am 15. September zu einem Hearing eingeladen werden sollten. Doch aufgrund des Boykotts der ÖVP und KFG bleibt die Findungskommission problematisch.

ÖVP-Klubobfrau Anna Hopper sieht die Besetzung der Findungskommission als Farce. | Foto: Stadt Graz/Pachernegg

Opposition kritisiert „Postenschacher“

Die Kritik der ÖVP und KFG zielt vor allem auf die Zusammensetzung der Findungskommission ab. Manfred Eber legt großen Wert auf ein transparentes Verfahren, während die Opposition die Auswahl als Skandal bezeichnet. „Das Verfahren wird zur Farce“, heißt es in einem gemeinsamen Statement. Besonders bemängelt wird, dass der Vorstand bereits vor dem Treffen der Kommission feststehen soll, was den Vorwurf des Einflusses und der Voreingenommenheit nährt.

Mitglieder der Findungskommission

  • Kurt Fassl (Aufsichtsratsvorsitzender – Holding Graz, vermeintlich SPÖ-nahe)
  • Michael Ehmann (SPÖ)
  • Horst Schachner (SPÖ)
  • Wolfgang Rucker (AK, FSG)
  • Elke Kahr (KPÖ)
  • Manfred Eber (KPÖ)
  • Ina Bergmann (stv. Aufsichtsratsvorsitzende Holding Graz, ex KPÖ-Klubobfrau)
  • Lisa Rücker (stv. Aufsichtsratsvorsitzende, ehemalige Grazer Vizebürgermeisterin, Grüne)
  • Johannes Müller (Finanzdirektor Stadt Graz)
  • Martin Haidvogl (Magistratsdirektor Stadt Graz)
  • Vertreter/in KPÖ-Klub
  • Vertreter/in ÖVP-Klub
  • Vertreter/in Grünen Klub
  • Vertreter/in KFG Klub
  • Vertreter/in SPÖ Klub

ÖVP-Klubobfrau Anna Hopper zeigt sich verwundert über die disproportionale Vertretung: „Die SPÖ nominierte fünf Personen, während die gesamte Opposition nur zwei Vertreter hat.“ Dieses Missverhältnis und der Unmut über die parteipolitischen Verflechtungen führen zum Boykott seitens der ÖVP und KFG, um dem Verdacht eines „rot-rot-grünen Postenschachers“ nicht Vorschub zu leisten.

KFG-Obmann Alexis Pascuttini schlägt eine neutrale Kommission vor. | Foto: KFG

NEOS nicht in der Kommission vertreten

KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini bezeichnet die Kommission als „schlechten Witz“ und fordert eine Neustrukturierung mit je einem Vertreter pro Fraktion. In der Vergangenheit bestand die Findungskommission aus fünf bis sechs Mitgliedern, doch diesmal wird die Anzahl auf 15 erhöht, ohne dass die NEOS eine Stimme haben. Dies führt zu weiteren Diskussionen über politische Fairness und die Integrität des Auswahlprozesses.

Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) bedauert das Fernbleiben von ÖVP und KFG. | Foto: Stadt Graz/Fischer

Eber bedauert das Fehlen von ÖVP und KFG

Manfred Eber bedauert den Boykott und betont, dass die politische Verteilung der Kommission zufällig entstanden sei. Ziel war es, sowohl Aufsichtsrats- als auch Arbeitnehmervertreter einzubeziehen, um ein möglichst umfassendes Bild bei der Auswahl zu schaffen. Er steht dem Vorwurf eines abgekarteten Spiels ablehnend gegenüber und beharrt auf der Offenheit des Verfahrens.

Beitrag teilen