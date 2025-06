Präsentation der Entwürfe zur Umgestaltung des Rubensparks

Der Rubenspark steht vor einer bedeutenden Umgestaltung. Die Bezirksvorstehung hat einen umfangreichen Beteiligungsprozess in die Wege geleitet, um die Meinungen und Wünsche der Anwohner und Anwohnerinnen zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieses Prozesses liegen nun vor, und die ersten Entwürfe zur Neugestaltung werden vorgestellt.

WIEN/WIEDEN. Unter dem Motto „Jedes Jahr ein Park“ setzt Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ) einen klaren Schwerpunkt auf die Verbesserung der grünen Flächen in ihrem Bezirk. „Ich bin stolz darauf, dass wir mit diesen Beteiligungsprozessen die Stimme der BürgerInnen in unsere Entscheidungen einfließen lassen können“, betont Halbwidl. Diese Jahr liegt der Fokus auf dem Rubenspark, der als wichtiger Erholungsraum für die Anwohner gilt.

Im vergangenen Jahr wurden bei der Durchführung des Beteiligungsverfahrens über 450 Rückmeldungen von Anwohnern gesammelt. Diese Rückmeldungen spiegeln ein breites Spektrum an Bedürfnissen und Ideen wider – von neuen Spielplätzen und Grünflächen bis hin zu verbesserten Sitzgelegenheiten und Beleuchtung. Zusätzlich fanden mehrere Workshops statt, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Anregungen direkt einbringen konnten.

Die geplante Umgestaltung des Rubensparks soll nicht nur die Aufenthaltsqualität erhöhen, sondern auch die Biodiversität fördern. Experten empfehlen unter anderem die Schaffung von Blumenwiesen und einheimischen Pflanzenarten, um den Lebensraum für Insekten und andere Tierarten zu erweitern. Dies würde nicht nur die Ästhetik des Parks verbessern, sondern auch zu einem nachhaltigen Ökosystem beitragen.

Darüber hinaus gibt es Überlegungen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Parks. Eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Schaffung von sicheren Fuß- und Radwegen sind essenzielle Bestandteile der Planungen, um möglichst viele Menschen zu ermutigen, den Park verstärkt zu nutzen.

Die ersten Entwürfe zur Neugestaltung des Rubensparks werden in den kommenden Wochen in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert. Hier haben Anwohner die Möglichkeit, sich über die vorgestellten Ideen zu informieren und ihr Feedback zu geben. „Wir möchten einen Raum schaffen, der für alle Generationen attraktiv ist. Die Wünsche der Gemeindemitglieder stehen für uns an oberster Stelle“, so Halbwidl.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Umgestaltung ist die Berücksichtigung von barrierefreien Zugängen, um sicherzustellen, dass der Park für alle zugänglich ist. Der gesamte Prozess soll die Gemeinschaft stärken und den Rubenspark zu einem lebenswerten, einladenden Ort für Erholung, Spiel und soziale Interaktion machen.

Die Umsetzung der Umgestaltung soll voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres beginnen, vorausgesetzt, die entstehenden Forderungen und Entwürfe finden die Zustimmung der Behörden und der Bevölkerung. Die Bezirksvorstehung ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, sich weiterhin aktiv in den Prozess einzubringen und die Entwicklung ihres Parks mitzugestalten.





Source link