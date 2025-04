Präsentation: Die Geschichte der Grazer Vorgärten und Innenhöfe in Buchform

Ein neues Buch beleuchtet die reiche Geschichte der Grazer Vorgärten und Innenhöfe und wird am 29. April im Graz Museum vorgestellt. Zudem wird am 15. Mai ein Grätzelspaziergang in Geidorf organisiert. GRAZ. In der Stadt Graz gibt es ungefähr 800 Vorgärten aus der Gründerzeit, was vermutlich die höchste Dichte solcher gartenarchitektonischen Elemente in ganz Europa darstellt. Diese einzigartigen städtischen Oasen werden nun in einem bedeutenden Buch gewürdigt. Die Veröffentlichung findet am Dienstag, den 29. April, im Graz Museum statt. Die Herausgeberinnen, Claudia Beiser und Gertraud Prügger, haben zahlreiche Beiträge von Expertinnen und Experten versammelt, die sich mit den historischen, ökologischen sowie sozialen Facetten von Vorgärten und Innenhöfen auseinandersetzen. Das Buch betont die zentrale Rolle dieser Räume als Teil des kulturellen Erbes und bietet zudem eine Fülle von Gestaltungstipps und praktischen Ratschlägen für deren Nutzung. Siehe auch Vorsicht: Zu viel Retinol in Kosmetik kann gefährlich sein! Präsentation und ein geführter Spaziergang Die Buchpräsentation wird umrahmt von einer Begrüßung durch Sibylle Dienesch, Direktorin des Graz Museums, sowie durch Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion mit den Herausgeberinnen sowie weiteren Mitautorinnen und -autoren statt. Geplant ist, die Veranstaltung im Innenhof des Graz Museums durchzuführen; bei schlechtem Wetter wird die Präsentation in den Vortragssaal des Museums verlegt. Anlässlich der Buchveröffentlichung lädt das Graz Museum am 15. Mai zu einem Grätzelspaziergang in Geidorf ein. Der Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor dem Gätzeltreff Margaretenbad. Gertraud Prügger wird zusammen mit den Architektinnen Petra Kubin und Elisabeth Mitterfellner sowie der Biologin Andrea Hönel über die Vorgärten und Innenhöfe in Geidorf führen und deren Besonderheiten erläutern. Siehe auch Donkey Kong Country Returns HD: Neuer Übersichtstrailer mit spannenden Informationen zum Spiel! Das könnte dich auch interessieren: Ein Spaziergang durch die Grazer Vorgärten Grazer Innenhöfe als Treffpunkte und Ökosysteme Eine Straße mit einer bewegten Geschichte

