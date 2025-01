Präsentation in Wien: Neues Krönchen für Debütantinnen beim Kaffeesiederball

Die Debütantinnen des Kaffeesiederballs 2025 tragen ein neues, farbenfrohes Krönchen.

WIEN. Die Wiener Ballsaison hat begonnen. Besonders renommiert ist der Kaffeesiederball, der 2025 bereits in seiner 66. Auflage stattfinden wird. Am Freitag, den 21. Februar, wird in der Hofburg wieder eindrucksvoll getanzt. Der Kaffeesiederball steht, wie viele andere Veranstaltungen, unter dem Zeichen des großen Jubiläums von Johann Strauss.

Optisch wird in diesem Jahr ebenfalls einiges geboten. Kürzlich wurden die Diademe, der Kopfschmuck für die Debütantinnen, vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Textilunternehmen Palmers hat der künstlerische Leiter des Balls, Christof Cremer, ein farbenfrohes Krönchen entworfen.

Nach Angaben der Verantwortlichen besteht das Diadem aus zarten goldenen Verästelungen in klassischer Dreiecksanordnung, die mit bunten Kristallen geschmückt sind: „Die Farben der Steine harmonieren perfekt mit der Blumendekoration und den Sträußen der Debütantinnen. Es wirkt wie ein filigraner, bunter Frühlingsstrauß aus Kristallen und fügt sich nahtlos in das Gesamtkunstwerk des Wiener Kaffeesiederballs ein.“ Die 100 Debütantinnen werden von Palmers mit diesen Diademen beschenkt.

„Wunderschöne Erinnerung“

Historisch gesehen waren die Debütantinnen junge, aristokratische Frauen, die am Hofe präsentiert wurden. Im Zuge der Wandlung von Hofbällen zu bürgerlichen Festen entwickelte sich das Debütantinnen-Komitee zu einem Eröffnungskomitee, oder Jungdamen- und Jungherren-Komitee. Beibehalten wurden die traditionellen weißen Kleider, langen Handschuhe sowie die Kronen oder Diademe, die sich ursprünglich aus Blumenkränzen ableiten.

Das neue Krönchen erfreut sich großer Beliebtheit: „Das Diadem ist eine wunderschöne Erinnerung an einen der für mich schönsten Wiener Traditionsbälle! Ich freue mich schon sehr auf die Eröffnung und die vielen musikalischen Highlights“, freut sich etwa Debütantin Sarah Schwarz.

Grüne Kutsche

Die enge Verbindung zwischen dem Kaffeesiederball und dem österreichischen Textilunternehmen wird ebenfalls hervorgehoben: „Palmers, als traditionelles österreichisches Unternehmen, gehört mit seinen markanten Geschäften ebenso zum Wiener Stadtbild wie die Kaffeehäuser. Diese strategische Partnerschaft ist daher eine große Bereicherung für uns alle“, erklärt Wolfgang Binder vom Kaffeesiederball.

Von Seiten der Palmers-Direktorin für Marketing, Barbara Bleier-Serentschy, heißt es: „Der Wiener Kaffeesiederball ist eine der traditionsreichsten und glanzvollsten Veranstaltungen Österreichs – ein Abend voller Eleganz, Kultur und Wiener Charme. Es ist uns eine besondere Freude, diesen festlichen Rahmen mit unserer Unterstützung zu bereichern!“

Darüber hinaus plant Palmers, eine eigene grüne Kutsche für den Abend bereitzustellen. Diese soll als „ikonisches“ Fotomotiv dienen.

