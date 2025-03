Prater: Haupteingang am Riesenradplatz erstrahlt in neuem Glanz

Das Wiener Riesenrad: Ein Symbol für Tradition und Innovation im Prater

WIEN/LEOPOLDSTADT. Das ikonische Wiener Riesenrad ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein bedeutendes Wahrzeichen der Stadt Wien und des berühmten Praters. In dieser Saison erstrahlt das Riesenrad mit einem neu gestalteten Haupteingang, der sowohl historische als auch moderne Designelemente harmonisch vereint. Die Renovierungsarbeiten wurden durchgeführt, um die Verbindung von Tradition und Moderne in der Architektur hervorzuheben und das Besucherlebnis zu verbessern.

Das Riesenrad, das ursprünglich 1897 erbaut wurde und aufgrund seiner beeindruckenden Höhe von 65 Metern eine der Hauptattraktionen des Praters darstellt, wurde 2002 umfangreich renoviert. Der neue Eingang wurde in Anlehnung an das Reuleaux-Dreieck gestaltet, eine geometrische Form, die aus der Überschneidung dreier Kreise besteht. Diese Form wird bereits in der gotischen Baukunst verwendet und steht symbolisch für eine harmonische und gleichmäßige Drehbewegung – eine Referenz an die Bewegung des Riesenrades selbst. Das kreative Design stammt aus einer Kooperation zwischen Artdeluxe Wien und dem Atelier Brada und legt Wert auf sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.

Eine grüne Oase über den Köpfen

Ein weiteres Highlight der Renovierung ist die umfassende Begrünung des Daches. Auf einer Fläche von fast 1.400 Quadratmetern wurden über 2.000 winterfeste Hornkrautpflanzen eingesetzt. Diese Maßnahme dient nicht nur der optischen Aufwertung des Eingangsbereichs, sondern fördert auch die ökologische Vielfalt und schafft einen Raum für lokale Flora und Fauna. Die Begrünung reduziert zudem die Oberflächentemperaturen und verbessert somit das Mikroklima in urbanen Gebieten.

Das Riesenrad von oben – eine beeindruckende architektonische Gestaltung.

Besucher haben beim Fahren mit dem Riesenrad nicht nur die Möglichkeit, die atemberaubende Aussicht über Wien zu genießen, sondern können auch die besonderen architektonischen Elemente des neuen Eingangs bewundern. Tickets für eine Fahrt kosten 14,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder, was es zu einer attraktiven Freizeitaktivität für Familien und Touristen gleichermaßen macht. Weitere Informationen, einschließlich Ticketbuchungen, finden Sie auf der offiziellen Website: www.wienerriesenrad.com

