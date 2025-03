Prater Urgestein: Wiener Liliputbahn beginnt ihre 97. Saison

Mit dem Start der Pratersaison am Samstag, dem 15. März, beginnt auch die historische Liliputbahn ihren 97. Saisonzyklus. Seit 1928 bietet diese kleine Bahn ein unvergessliches Erlebnis für große und kleine Gäste.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Nach einer langen Winterpause öffnet der Prater am Samstag, dem 15. März, wieder seine Pforten. Unter den beeindruckenden 250 Fahrgeschäften und Attraktionen, die das Vergnügungsareal zu bieten hat, befindet sich auch die legendäre Liliputbahn. Diese Minieisenbahn zählt nicht nur zu den ältesten Attraktionen des Praters, sondern ist auch ein herausragendes Symbol wienerischer Tradition und Kultur.

Die Strecke der Liliputbahn führt idyllisch durch den Wurstelprater, vorbei am berühmten Schweizerhaus und der Luftburg, bevor sie weiter in den Auwald des Grünen Praters in Richtung Ernst Happel Stadion verläuft. Diese Fahrt ist nicht nur eine nostalgische Reise für Erwachsene, sondern ein spannendes Abenteuer für Kinder, die mit großen Augen die vorbeiziehenden Sehenswürdigkeiten bestaunen können.

Ein Blick in die Vergangenheit

Seit 1928 begeistert die Liliputbahn Generationen von Besuchern. In diesem Jahr feiern wir stolz das 97. Jahr ihres Bestehens. Um den nostalgischen Charakter der Bahn zu erhalten, werden verschiedene historische Lokomotiven, die in den letzten 100 Jahren konstruiert wurden, eingesetzt. Diese Liebe zum Detail macht die Fahrt mit der Liliputbahn zu einem besonderen Erlebnis, das nicht nur Spaß, sondern auch ein Stück Geschichte vermittelt.

Zusätzlich zur Liliputbahn öffnet auch ihre kleinere Schwester, die Donauparkbahn, am Samstag, dem 15. März, ihre Tore. Diese Bahn wurde ursprünglich als Ausstellungsbahn für die Wiener Internationale Gartenschau 1964 konzipiert und zieht nun seit vielen Jahren Besucher im malerischen Donaupark an.



