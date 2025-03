Premiere des neuen Programms: Gernot Kulis will Graz zum Schmunzeln bringen

Gernot Kulis kehrt erneut nach Graz zurück. Am Freitag und Samstag wird er mit seinem neuesten Kabarettprogramm „Ich kann nicht anders“ im Orpheum auftreten. Die Verbindung zwischen dem Kabarettisten und Graz ist vielseitig und reicht weit zurück, da der gebürtige Kärntner auch viele Jahre später immer noch gerne in die steirische Landeshauptstadt zurückkehrt.

GRAZ. Gernot Kulis präsentiert sein aktuelles Kabarettprogramm „Ich kann nicht anders“ in Graz. In dieser Solo-Performance thematisiert der beliebte Kabarettist sein Leben als zweifacher Familienvater, inklusive der damit verbundenen Herausforderungen und skurrilen Alltagsmomente. Mit seinem unverkennbaren Humor bemerkt Kulis: „Die Geschichten sind alle in etwa so passiert und haben einen hohen Wahrheitsgehalt.“ In seinem Programm geht es um Beziehungen, Freundschaften und die Prioritäten im Leben. „Menschen sind das Wichtigste,“ fasst er das zentrale Motiv seines Auftritts zusammen.

„Graz ist eine gemütliche Stadt“



Gernot Kulis hat eine lange Geschichte mit Graz. Über zehn Jahre lebte er während seiner Zeit in der Akademie des SK Sturm in der Stadt und bleibt auch heute noch häufig zurück. „Graz ist so eine mediterrane Stadt. Ich liebe es, durch die Altstadt zu schlendern. Es ist immer sehr gemütlich hier, für mich ist es ein Ort zum Entspannen,“ sagt er. Trotz seines vollen Tourplans findet Kulis auch Zeit, Graz zu genießen und Inspiration zu tanken. „Mein Beruf erlaubt es mir, meine Umgebung zur Inspiration zu nutzen. Oft schreibe ich meine Programme in einem Café oder während Spaziergängen durch die Altstadt,“ fügt er hinzu.

Eine Anekdote aus seiner Jugend in Graz, die seine ersten Ausfahrten mit dem Probeführerschein betrifft, hat es zudem in sein Programm geschafft.

Eine besondere Verbindung zum Orpheum



Kulis ist in Graz fast ein Dauergast auf der Bühne des Orpheums, einem Ort, den er besonders schätzt. „Ich habe eine lange Geschichte mit dem Orpheum. Schon in meiner Jugend habe ich dort Kabarettisten wie Alfred Dorfer und Josef Hader gesehen. Es gibt eine ganz besondere Atmosphäre hier,“ erklärt Kulis. Im Herbst wird er für zwei weitere Aufführungen in Graz erwartet.

Neben der Bühne hat Kulis eine große Leidenschaft für den Sport, insbesondere für den SK Sturm Graz und die Graz 99ers. „Ich verfolge beides sehr aufmerksam. Sturm Graz und die 99ers sind eng mit meiner Zeit in Graz verbunden,“ erzählt er.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das Programm



Als Teaser für sein bevorstehendes Programm hat Kulis auch eine Episode von einem versuchten Ticketkauf für die Formel 1 geteilt. „Ich wollte Karten für die Formel 1, aber es wurde mir erklärt, dass das nicht möglich sei. Dann habe ich als jemand anders noch einmal angerufen.“ Welche Rolle er hierbei spielen möchte, hält er jedoch geheim: „Die Antwort gibt es in meinem Programm!“

