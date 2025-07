Premiere in Graz: Musikalische Entdeckungsreise nach Bremen beim Märchensommer 2025

Große Spannung und große Begeisterung bei der Premiere des diesjährigen Märchensommer Steiermark. Intendantin Nina Blum inszenierte heuer die „Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“ und freute sich über eine gelungene Premiere mit kleinen wie großen Besucherinnen und Besuchern.

GRAZ. Bereits zum elften Mal zieht der Märchensommer Steiermark mit seinen fantasievollen Geschichten und Inszenierungen in das Priesterseminar in Graz ein. Dieses kulturelle Highlight bietet nicht nur eine kreative Darbietung klassischer Märchen, sondern interpretiert sie auch neu. In diesem Jahr steht das Ensemble um Intendantin Nina Blum ganz im Zeichen der „Bremer Stadtmusikanten“. Das Stück, konzipiert für Kinder ab drei Jahren, nimmt die Zuschauenden mit auf eine musikalische Reise in die Musikstadt Bremen zusammen mit den vier tierischen Protagonisten: „NeEsel“, „Hund“, „Schmatz“ und „AuaHahn“. Alle vier Tiere sind heimatlos und finden Trost und Gemeinschaft in ihrer Leidenschaft zur Musik. Zusammen gründen sie eine Band, um in Bremen, der bekannten Musikhauptstadt, durchzustarten.

Mitreißende Musik und viel Interaktion

„Unsere Bremer Stadtmusikanten – neu vertont sind eine fesselnde Neuinterpretation des klassischen Märchens mit mitreißender Musik und interaktiven Elementen, die sowohl unsere treuen Gäste als auch neue Besucher ansprechen wird“, erklärt Intendantin Nina Blum. „Die Geschichte vermittelt Werte wie Freundschaft und das Streben nach großen Träumen.“ Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Über 40 Kinder aus Graz und Umgebung schnuppern Bühnenluft und treten als Crazy Chicken oder Funky Monkey auf.

Das Ensemble setzt sich aus erfahrenen Darstellern zusammen. Eva Prosek spielt die „Schmatze“, während Christina Kiesler den „Hund“ verkörpert. Silke Müllner gibt den „AuaHahn“ und Georg Schubert schlüpft in die Rolle des „NeEsel“. Neu hinzugefügt ist die Ratte „Don Capo“, gespielt von Petra Strasser. Zudem sind Jasmin Shahali und Carolina Murg als Ratten Lucky und Funky zu sehen. Patrick Weber übernimmt die Rolle der Bürgermeisterin von Bremen.

Kleine wie große Gästeschar

Das Premierenpublikum setzte sich aus zahlreichen kleinen und großen Gästen zusammen, darunter Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und Gemeinderätin Mina Naghibi. „Uns hat es sehr gut gefallen“, „wir haben viel gelacht“ und „die Lieder waren toll“ waren einige der positiven Rückmeldungen der kleinen Zuschauer. Das Wetter stellte sich ebenfalls auf die Seite des Märchensommers, sodass das Team nach der Vorstellung auf eine gelungene Premiere anstoßen konnte.

Gewinnspiel und Infos

Wer sich die Reise nach Bremen nicht entgehen lassen möchte, hat bis zum 24. August die Gelegenheit dazu. Im Hof des Priesterseminars finden die Vorstellungen bei jedem Wetter um 17 Uhr statt, sonntags bereits um 15 Uhr. Doppelvorstellungen sind am 2. und 23. August um 11 Uhr geplant.

Karten sind online unter www.maerchensommer.at oder bei Ö-Ticket erhältlich. Restkarten und Informationen gibt es unter 0664/55 88 444 oder [email protected].

MeinBezirk verlost 3×2 Tickets für eine Märchensommer Steiermark Vorstellung – weitere Informationen dazu gibt es hier.

Das könnte dich auch interessieren:

Bremer Stadtmusikanten beim „Märchensommer“ in Graz

Für Kleinkinder fehlen Ferienprogramm und teils Betreuungsplätze

Steirischer Vorlesetag am 8. November