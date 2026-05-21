Premiere in Langenlois: Finale der Tour of Austria 2026 erstmals im Weinviertel

Langenlois wird 2026 erstmals Etappenort der „Tour of Austria“

Langenlois im Bezirk Krems ist im Jahr 2026 erstmals in der 75-jährigen Geschichte der Österreich-Radrundfahrt „Tour of Austria“ Etappenort. Am 12. Juli 2026 fällt dort die Entscheidung um den Gesamtsieg auf dem letzten der insgesamt fünf Teilstücke.

Die Strecke und das Teilnehmerfeld der Rundfahrt wurden am Donnerstag im Rathaus von Langenlois präsentiert. Das große Finale der „Tour of Austria“ 2026 findet in Langenlois statt.

Finaletappe von Langenlois nach Wien

Der Start der letzten Etappe erfolgt am 12. Juli 2026 im historischen Stadtkern von Langenlois am Holzplatz um 13.30 Uhr. Die Etappe ist 109 Kilometer lang. Zunächst werden zwei Startrunden in Schiltern gefahren.

Die Route führt anschließend von Langenlois über Kammern, Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln und Tulln weiter nach Mauerbach im Bezirk St. Pölten. Das Ziel befindet sich vor dem Burgtheater in Wien.

Radrundfahrt durch mehrere Bundesländer

Die „Tour of Austria“ 2026 beginnt am 8. Juli in Graz. Die Rundfahrt führt vom 8. bis 12. Juli unter anderem über den Großglockner, Lienz und Steyr. Insgesamt gehen 22 Teams mit je sechs Fahrern an den Start.

Tour-Direktor Thomas Pupp bezeichnete die Rundfahrt als Format, mit dem versucht werde, Österreich in seiner ganzen Breite und Schönheit abzubilden. Er erklärte, man habe neue Regionen einbinden wollen und Langenlois sei deshalb erstmals dabei.

Aussagen aus Politik und Kommune

Udo Landbauer, Landeshauptfrau-Stellvertreter von Niederösterreich und Mitglied der FPÖ, erklärte, Niederösterreich definiere sich als Radland und sei prädestiniert zum Radfahren. Er verwies darauf, dass der Radsport laut Zahlen immer beliebter und attraktiver werde.

Harald Leopold, Bürgermeister von Langenlois, sagte, es sei für Langenlois etwas Besonderes, dass dort die letzte Etappe der „Tour of Austria“ gestartet werde. Die Stadt werde durch das Etappen-Startrecht über die Grenzen hinaus bekannt, was touristisch bedeutsam sei. Er bezeichnete Langenlois als historische Stadt und äußerte Stolz darüber, dass eine historische Fahrt dort starten dürfe.

Heimfahrer Hajek und TV-Übertragung

Der 22-jährige Alexander Hajek aus Scharndorf im Bezirk Bruck an der Leitha startet bei der „Tour of Austria“ 2026 für das österreichische Nationalteam. Er sagte, er fühle sich in Langenlois wohl und die Gegend sei schön. Die Strecke in Langenlois sollte ihm nach seinen Angaben liegen. Als Ziel nannte er, in der Gesamtwertung vorne mitzufahren.

Erstmals werden alle Etappen der „Tour of Austria“ live in ORF 1 übertragen. Am 12. Juli 2026 wird zudem in Mautern im Bezirk Krems der „Wachau Radmarathon“ gestartet, der als Österreichs größte Rad-Breitensport-Veranstaltung bezeichnet wird. Zeitgleich gastiert in Langenlois die Straßenrad-Elite.