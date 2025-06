Preview MIO: Memories in Orbit – Ein fesselndes Metroidvania mit großem Potenzial

Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, einige Stunden mit dem von dem französischen Studio Douze Dixièmes entwickelten Metroidvania-Titel MIO: Memories in Orbit zu verbringen. Um es kurz zu machen: Meine fast zwei Stunden Spielzeit vergingen wie im Flug, und ich kann es kaum erwarten, weiterzuspielen.

In MIO: Memories in Orbit schlüpfen die Spieler in die Rolle des gleichnamigen Androiden MIO, der auf einer Mission ist, die rapide zerfallende Welt zu retten. Dabei erkundet man die Umgebungen, entdeckt versteckte Geheimnisse und kämpft gegen andere Maschinen, die ihren Verstand verloren haben.

Kaum gestartet, war ich sofort begeistert von dem einzigartigen Artstyle des Spiels. Die Umgebungen, der Charakter sowie die Gegner und NPCs sind allesamt voller Charme und laden zum Eintauchen ein.

Landschaft und künstlerischer Stil

Die Spielwelt, bekannt als Vessel, bietet einen beeindruckenden Mix aus technologischem Triumph und der Natur, die sich nach dem Weltuntergang zurückerobert. Die atemberaubende 2.5D-Umgebung ist in einem wunderschönen Cel-Shaded-Stil gehalten. Die Animationen sind zauberhaft, und jeder neue Abschnitt birgt zahlreiche geheime Orte und interessante Abkürzungen, die entdeckt werden wollen.

Besonders in den Bosskämpfen wird deutlich, wie wichtig es ist, den Weg vom Spawnpunkt zur Bossarena zu optimieren. Man zieht sich an eine Laterne heran, macht mit einer Blume einen weiteren Sprung, und schon ist man für den nächsten Versuch deutlich schneller bereit.

Gameplay und Schwierigkeit

Die Herausforderungen in MIO gestalten sich vielfältig. In der Beta gab es Hindernisse sowohl in Form von Parkour-Elementen als auch von Gegnern, die nach einer Zeit wieder immer wieder auftauchen. Obwohl das Kampfsystem einfach wirkt, eröffnet es viele strategische Möglichkeiten. Es gibt viel zu lernen, selbst ohne tiefgründige „Meta-Progression“.

Die endlichen Bosskämpfe sind sowohl spannend als auch herausfordernd. Der erste Boss war für mich ein Leichtes, während der zweite erheblich schwieriger war, da er über acht verschiedene Angriffe verfügt.

Für Spieler, die Schwierigkeiten haben, bietet das Spiel auch Optionen zur Anpassung der Schwierigkeit. Mit einem Pazifisten-Modus greifen die Gegner nicht unprovoziert an. Zudem kann man einen zusätzlichen Lebenspunkt aktivieren, der sich mit der Zeit regeneriert.

Upgrade-System

Als Android kann MIO sich mithilfe verschiedener Programme verbessern. Einige dieser Upgrades sind im klassischen Metroidvania-Stil sofort verfügbar, andere hingegen müssen strategisch durch Punkte im RAM freigeschaltet werden. Dies ermöglicht eine tiefe Anpassung des Spielstils.

Wer möchte, kann sogar die Lebensanzeige ausblenden, um zusätzliche Punkte zu aktivieren.

Einige technische Details

MIO: Memories in Orbit läuft auf Mid-Range-Hardware flüssig, und die Tastatursteuerung ist vollständig anpassbar. Das Spiel unterstützt auch Controller, obwohl diese nicht remapped werden können. Obwohl es noch nicht offiziell als Steam Deck-verifiziert gilt, scheint es ideal für das Handheld geeignet zu sein.

Fazit

Ich bin voll und ganz von MIO: Memories in Orbit begeistert. Das Spiel erinnert an die faszinierende Welt von Hollow Knight, die wunderschönen Hintergründe von Gris und die atmosphärische Musik von Ori and the Blind Forest. Spieler dürfen sich auf eine aufregende Erfahrung freuen, wenn das Spiel am 9. Juni offiziell während des Steam Next Fests veröffentlicht wird, und sie können schon jetzt die Beta ausprobieren, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Hier geht’s direkt zur Steam-Seite!

