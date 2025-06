Pride-Wetter: Hochsommerliche Temperaturen erwarten Wien am Wochenende

Das Wochenende bildet den Höhepunkt des Pride Month in Wien. Mit der anstehenden Regenbogenparade am Samstag krönen die Feierlichkeiten den Monat der Vielfalt und Akzeptanz. Das Wetter kündigt sich ebenfalls ideal an – hochsommerliche Temperaturen und Sonnenschein.

WIEN. Dieses Jahr wird die Regenbogenparade jedoch von den tragischen Ereignissen des jüngsten Amoklaufs in Graz überschattet. Aus Respekt für die Opfer und ihre Angehörigen haben die Veranstalter von Vienna Pride beschlossen, einen Teil der Parade als „ruhigen Gedenkzug“ zu gestalten. Diese angemessene Ehrung zeigt die Solidarität und den Zusammenhalt der LGBTQ+ Gemeinschaft sowie aller Unterstützer während dieser schwierigen Zeit.

Die Wiener Regenbogenparade beginnt somit mit einem Moment des Gedenkens an die tragischen Ereignisse, die die Nation erschüttert haben. Dennoch wird die Parade wie gewohnt ein Symbol für Hoffnung, Resilienz und die Feier der Vielfalt sein. Der bevorstehende Samstag verspricht zudem ideale Wetterbedingungen mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 27 Grad Celsius. Der Wind wird schwach bis mäßig aus östlicher bis südöstlicher Richtung wehen, was für angenehmes Wetter sorgen wird.

Sonntag wird Hitzetag



Am Sonntag, dem 15. Juni, wird es laut Wettervorhersage noch heißer. Die Temperaturen werden bei viel Sonnenschein nachmittags auf etwa 31 Grad ansteigen. Ein Wind aus Südost kann sich im Laufe des Tages verstärken, bleibt jedoch überwiegend angenehm. Diese Bedingungen machen den Sonntag zu einem idealen Tag für alle, die das Wochenende in der Stadt genießen möchten.

Mit dem Beginn der neuen Woche am Montag, dem 16. Juni, zeigt sich das Wetter wieder etwas unbeständiger. Der Wind wird auffrischen, und es erwartet uns ein Wechselspiel zwischen Sonne und zeitweise dichter Wolkendecke. In der Folge sind auch vereinzelte Regenschauer oder Gewitter möglich. Trotz allem werden die Tageshöchstwerte weiterhin bei etwa 25 Grad liegen.

Weitere Themen:

Zehn leere Stühle beim Gedenkgottesdienst im Stephansdom heben die Ernsthaftigkeit der Situation hervor und zeigen die Trauer der Gemeinschaft.

Zudem wird es aufgrund der Regenbogenparade in Wien zu Umleitungen und Öffi-Ausfällen kommen, was die Mobilität in der Stadt einschränken könnte.

Die Parade selbst wird voraussichtlich für Sperren und Verzögerungen im Innenstadtbereich sorgen, was jedoch nicht die Vorfreude auf die Feierlichkeiten trüben sollte.