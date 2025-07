Primierung in der Klosterkirche

In einem festlichen Gottesdienst erhielt Pater Peter im Januar die Priesterweihe, zelebriert von Seiner Exzellenz Kardinal Rolandas Makrickas in der beeindruckenden päpstlichen Basilika S. Maria Maggiore in Rom. Diese altehrwürdige Kirche, die für ihre atemberaubende Architektur und ihre tiefe spirituelle Bedeutung bekannt ist, war der perfekte Ort für diesen wichtigen Schritt in Pater Peters Leben.

Nun hatte Pater Peter die Ehre, seine Primiz in der Klosterkirche Kitzbühel zu feiern. Dieses Ereignis wurde von zahlreichen Gläubigen, Freunden und Verwandten aus Südtirol besucht, die zusammenkamen, um mit ihm zu feiern und ihn auf seinem neuen Lebensweg als Priester zu unterstützen. Die Primiz ist besonders bedeutend, da es die erste selbstständig gefeierte Messe eines neuen Priesters darstellt und oft von einer großen Feierlichkeit begleitet wird.

Die Klosterkirche Kitzbühel, bekannt für ihre barocke Architektur und ihre wunderschöne Umgebung in den Tiroler Alpen, bot einen malerischen Rahmen für diese feierliche Zeremonie. Während der Messe betonte Pater Peter die Wichtigkeit von Gemeinschaft und Glauben und ermutigte die Anwesenden, in ihrem Glauben standhaft zu bleiben. Seinen Wurzeln treu bleibend, brachte er auch ein Stück seiner Heimat Südtirol in seine Predigt ein, was viele seiner Gäste berührte.

Ein Highlight der Primiz war die musikalische Begleitung durch den Kirchenchor von Kitzbühel, der die liturgischen Gesänge mit zeitgenössischen Melodien und traditionellen Hymnen bereicherte. Solche musikalischen Darbietungen verleihen der Feier eine besondere Atmosphäre und können den feierlichen Akt nachhaltig prägen.

Pater Peter, nun ein Teil der Priesterbruderschaft, wird künftig in der Gemeinde wirken und hat bereits viele Pläne, um den Glauben in seiner Umgebung zu stärken. Seine Weihe markiert nicht nur einen neuen Abschnitt in seinem Leben, sondern auch eine wichtige Bereicherung für die Gemeinschaft, in der er dienen wird. Der Weg des Glaubens ist oft herausfordernd, jedoch wird er durch die Gemeinschaft und die Unterstützung der Gläubigen gestärkt.





