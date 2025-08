Probe- und Trainingsspiel: THW Kiel trainiert zum sieben Mal in Graz

Der THW Kiel, einer der erfolgreichsten Handballvereine weltweit, trainiert seit sieben Jahren jeweils eine Woche in Graz. In diesem Jahr sind Fans eingeladen, sowohl ein Probespiel als auch ein öffentliches Training zu erleben.

GRAZ. Bereits zum siebenten Mal findet das einwöchige Trainingslager des THW Kiel, des deutschen Rekordmeisters und 23-fachen deutschen Meisters im Handball, in Graz statt. Der Verein zählt zu den erfolgreichsten Handballclubs weltweit und kann auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken, darunter vier Champions-League-Siege, zwölf DHB-Pokalsiege, vier EHF-Cup-Siege, zehn Supercup-Siege, eine Champions-Trophy sowie einen Super Globe-Sieg. Vom 3. bis 9. August werden die Spieler im Raiffeisen Sportpark an grundlegenden Techniken und Feinschliffen für die bevorstehende Saison arbeiten. Das Trainingslager bietet nicht nur eine hervorragende Gelegenheit zur unmittelbaren Vorbereitung, sondern auch zur Stärkung der Teambindung.

Öffentliche Termine

Für alle Interessierten findet am Donnerstag, dem 7. August, um 18:30 Uhr im Raiffeisen Sportpark ein Testspiel gegen den slowenischen Meister und Pokalsieger RD Slovan Laibach statt. Ebenfalls wird am Freitag, dem 8. August, ab 10 Uhr zu einem öffentlichen Training eingeladen. Bei einer Pressekonferenz gaben Geschäftsführer und Sportdirektor Viktor Szilagyi sowie Cheftrainer und Weltmeister Filip Jicha Einblicke in den intensiven Trainingsalltag. Sie betont die Vorfreude auf diese Trainingswoche, die zwar hart, aber sehr lohnend sei. Zudem äußerten der neue Kapitän Rune Dahmke und Niko Bilyk, Kapitän der Österreichischen Nationalmannschaft und ebenfalls Teil des Kieler Teams, ihre positiven Eindrücke über den Trainingsort.

Auf österreichischer Seite wird die Wahl Grazs als Trainingsort begrüßt. Landesrat Gerhard Hirschmann (FPÖ), Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH, und Christian Wolf, Vorstand des Steirischen Handballverbands, sind sich einig, dass dies einen positiven Impuls für den lokalen Tourismus und die Jugendarbeit im Handball bedeutet. Bei der Frage nach zukünftigen Trainingslagern in Graz antwortete Dietmar „Didi“ Peißl, der die Organisation leitet, dass er jederzeit für weitere Kooperationen offen sei.

Das könnte dich auch interessieren:

Machbarkeitsstudie zeigt Ausbaupläne für Liebenauer Stadion

UBSC Graz setzt Kärntner Tradition fort

Sturms CL-Gegner Bodø/Glimt „spielt wie Liverpool“