Procedural Errors: The Efforts to Rectify the Aussiedlerhof Uderns Situation

Der Aussiedlerhof der Familie Mair in Uderns hat sich als ständiges Diskussionsthema etabliert. Der Bau einer Hofstelle im Freiland unterliegt strengen rechtlichen Vorgaben und Einschränkungen, die bei der baulichen Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Wie bereits mehrfach in den Bezirksblättern berichtet, wurde die Umsetzung des Projekts als regelwidrig erachtet, was zur Folge hatte, dass die Gemeinde einen Baustopp verhängte. Aktuell bemüht man sich, die Situation rund um den Hof Mair zu bereinigen, indem öffentliche Interessen und Nutzungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden.

UDERNS (red). In der letzten Sitzung des Gemeinderats hat Bürgermeister Bucher angekündigt, dass Gespräche mit allen Beteiligten angestoßen werden sollen. Im Protokoll der Sitzung wird festgehalten: „Der Gemeinde Uderns soll im öffentlichen Interesse die Gelegenheit eröffnet werden, eine Kinderkrippe zu betreiben. Zudem soll die benachbarte Firma Empl zusammen mit ihren Zulieferern die Möglichkeit erhalten, im Aussiedlerhof einen Mittagstisch im Stil einer Kantine anzubieten. Hierfür sollen zeitnah Absichtserklärungen zwischen Franz Mair und den potenziellen Nutzern getroffen werden. Die Gemeinde könnte die Räumlichkeiten für die Kinderkrippe symbolisch für 1 Euro anmieten, wobei die Betriebskosten zusätzlich verhandelt werden müssen. Die Dauer des Mietverhältnisses spielt eine entscheidende Rolle, da die Gemeinde Planungs- und Investitionssicherheit benötigt, um die Einrichtung langfristig betreiben zu können.“

Abklärung aus raumordnerischer Sicht



Eine umfassende Abklärung hinsichtlich baurechtlicher und raumordnerischer Aspekte ist bereits im Gange. Die Mandatare werden im Sommer in einer speziellen Sitzung über die Details informiert. In dieser Sitzung sollen sowohl der Bauwerber als auch dessen rechtliche Vertretung anwesend sein. Im weiteren Verlauf wird ein Lokalaugenschein durchgeführt, sodass die Mandatare die Gegebenheiten vor Ort begutachten können.

Unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage erscheint die Begründung mit öffentlichem Interesse, insbesondere durch den Platzmangel bei der Kinderkrippe der Caritas, als sinnvolle Lösung. Allerdings deuten Informationen der Bezirksblätter darauf hin, dass die Bereinigung des Falls komplizierter sein könnte als zunächst angenommen. Maßgebliches Problem scheinen die zugewiesenen Nutzungsflächen zu sein und die Verpflichtung, eine dauerhafte Nutzung im öffentlichen Interesse zu sichern – selbst bei möglichen Änderungen in den Besitzverhältnissen.

Das touristische Bauerntheater in Uderns rückt ebenfalls ins Blickfeld, während die Gerüchteküche am Brodeln ist: Alles scheint im grünen Bereich zu sein, doch die Situation bleibt angespannt.