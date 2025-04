Programm in allen Zweigstellen: Stadtbibliothek lädt zur Langen Nacht ein

Redaktion Andreas Strick Am 25. April 2025 findet die Lange Nacht der Stadtbibliothek Graz statt, begleitet von einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm. Von 8 bis 22 Uhr öffnen alle Zweigstellen der Stadtbibliothek Graz ihre Türen für ein umfangreiches Angebot von Ausleihmöglichkeiten und kulturellen Veranstaltungen. Im Mittelpunkt steht die Lesung von Ingrid Posch in der Zweigstelle Ost, kinderfreundlich gestaltet mit dem Motto „Hasenleni und Hasentoni“. Die Lesung für Kinder zwischen drei und sechs Jahren findet von 14:30 bis 15:30 Uhr statt, während die Sechs- bis Neunjährigen von 15:30 bis 16:30 Uhr in den Genuss kommen werden. Nach den Lesungen haben die Kinder die Möglichkeit, kreativ zu basteln. Siehe auch Die Lage in der Camillo Sitte Gasse und die dazugehörige Berichterstattung Quatschgeschichten und musikalische Darbietungen In der Zweigstelle Nord werden von 14:30 bis 16:00 Uhr am selben Tag unterhaltsame Quatschgeschichten vom Franz von Laura Laubichler präsentiert. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Abend sind die Gäste eingeladen, Roman Klementovic zu erleben, der von 18 bis 19:30 Uhr aus seinem Buch „Tränengrab“ liest. Zudem geben Gerald Votava und Maria Petrova von 20:00 bis 21:30 Uhr Nöstlinger Songs zum Besten. In der Mediathek wird Marko Ilišković von 20 bis 22 Uhr ein Live-Konzert geben. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist kostenlos und verspricht, ein Fest für die ganze Familie zu werden. Siehe auch Trump plant überraschenden Aufschub für TikTok in den USA – Was bedeutet das für Nutzer? Weitere interessante Veranstaltungen: Entdecke zahlreiche andere Ereignisse in Graz, einschließlich kostenloser Matura-Vorbereitungen und dem Pflanzenraritätenmarkt an der Universität Graz am 26. und 27. April.

