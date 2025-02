Programm, Stars, Demos: Alle Details zum Wiener Opernball 2025

Am Donnerstag, dem 27. Februar, findet zum 67. Mal der Wiener Opernball statt, der erste nach dem Tod von Richard „Mörtel“ Lugner. Wird dieser Ball, bekannt als der „Ball der Bälle“, noch den Glanz vergangener Jahre haben? Diese Frage beschäftigt viele, und MeinBezirk bringt alle wichtigen Informationen für dich zusammen!

WIEN. 199 Tage nach dem Tod des legendären Wiener Baumeisters Richard „Mörtel“ Lugner öffnet der Wiener Opernball seine Pforten. Dies geschieht zum ersten Mal ohne Lugner, der jahrzehntelang ein Synonym für den glamourösen Event war und in der Regel einen hochkarätigen Stargast mitbrachte.

Die Nachricht von Lugners Tod am 12. August 2023 hinterließ viele Fans und Beteiligte in tiefer Trauer. Seine Abwesenheit wirft die Frage auf, ob der Opernball weiterhin die gleiche Anziehungskraft auf Stars wie in den vergangenen Jahren ausüben wird. Während sich einige Logeninhaber noch über ihre Stargäste äußern, scheinen die namhaften Persönlichkeiten in diesem Jahr weniger zahlreich vertreten zu sein. MeinBezirk hat die neuesten Updates zum Wiener Opernball 2025.

Die Stargäste

Bereits als sicher gelten die Ankunft von Leni Klum, der Tochter von Heidi Klum, die unter einer Einladung von Swarovski mit ihrem Vater Flavio Briatore erscheinen wird. Gerüchte machen die Runde, dass auch das südafrikanische Model Candice Swanepoel und „Gossip Girl“-Star Ed Westwick zu den Gästen gehören.

In einer Loge der Verleger Adi Weiss und Michael Lamaraner sowie des Immobilienmoguls Michael Schmidt werden unter anderem Entertainer Bruce Darnell, Topmodel Franziska Knuppe und Pop-Sänger Sasha erwartet. Am Donnerstag wird auch Schauspielerin Nina Proll vor Ort sein, während die Ex-Frau von Oliver Pocher, Amira Aly, tanzen wird.

Die Lugner-Familie bringt keinen Hollywood-Star nach Wien, sondern hat den US-amerikanischen DJ und Street-Art-Künstler Alec Monopoly als Stargast eingeladen. Mehrheitlich bekannt durch seine variantenreichen Arbeiten, darunter eine Kunstversion des Monopoly-Mannes, wird er sicherlich für Aufsehen sorgen.

Politik und ihre Begleitung

Bei solch einem prestigeträchtigen Event sind auch zahlreiche Politiker vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird, ergänzt durch seine Frau Doris Schmidauer, mit der Wissenschaftlerin des Jahres, Sigrid Stagl, teilnehmen. Interimskanzler Alexander Schallenberg und Grüner Chef Werner Kogler sind ebenfalls in der Staatsoper anzutreffen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wird ebenfalls anwesend sein und verkündete, dass sein Stargast Eduard Strauss, ein Nachfahre des berühmten Walzerkönigs Johann Strauss, sein wird. Auch viele weitere Politiker, darunter Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner, werden erwartet, wobei Letztere an diesem Abend ihren Debüt ergibt.

Das Programm

Insgesamt werden 5.150 Ballgäste erwartet, darunter 160 Debütantenpaare, 150 Musiker sowie Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Martin Schläpfer, Ballettdirektor des Wiener Staatsballetts, wird eine neue Choreografie zum Kaiserwalzer präsentieren, die eine Hommage an den 200. Geburtstag von Johann Strauss darstellt.

Die Preise

Die Eintrittskarte für den Opernball kostet in diesem Jahr 395 Euro, wobei 35 Euro an karitative Initiativen gespendet werden. Außerdem sind die Preise für Logen aufgrund von Inflation um 500 bis 1.000 Euro gestiegen.

Öffentliche Verkehrsanpassungen und Demos

Wie bei vielen großen Veranstaltungen haben auch beim Opernball Änderungen im öffentlichen Verkehrsnetz Tradition. Auch heuer sind Demonstrationen gegen die Veranstaltung geplant, mit einem hohen Polizeiaufgebot, das für Sicherheit sorgen wird.

Die TV-Übertragung

Der Wiener Opernball wird live im ORF übertragen, mit einem umfassenden Kommentar-Team, das die Zuschauer durch den Abend führt. Die Eröffnung des Balls findet um 21:40 Uhr statt, gefolgt von Interviews mit Promis und Politikern ab 23:10 Uhr.

