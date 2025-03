Projekt „Glücksstein“: Bunte Steine zaubern ein Lächeln

Am Mittwoch, den 19. März, werden vier Schülerinnen der HLW Sozialmanagement Graz „Glückssteine“ in Graz verstecken. Wer sie findet, darf sich über eine liebevolle Botschaft freuen.

GRAZ. Seit September arbeiten vier engagierte Schülerinnen der HLW Sozialmanagement Graz – Janina Konecnik, Emely Großschedl, Lilli Hammer und Elena Schubert – an einem besonderen Projekt im Rahmen ihres Sozial- und Projektmanagementunterrichts: den „Glückssteinen“. Ziel dieses Projektes ist es, Kreativität und Gemeinschaftsgeist zu fördern und gleichzeitig positive Botschaften in die Gesellschaft zu tragen.

300 Steine voller Freude

Insgesamt werden fünf verschiedene Einrichtungen in das Projekt eingebunden: CS Kalksburg in Wien, die Waldorfschule Karl Schubert, die Barmherzigen Brüder in Kainbach, der heilpädagogische Kindergarten Mosaik und die Lebenshilfe in Weiz. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Einrichtungen wurden rund 300 Steine kreativ bemalt, die mit positiven Affirmationen versehen sind, um die Menschen in Graz aufzuheitern.

Die jungen Initiatorinnen möchten mit diesem Projekt Menschen in Graz ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die künstlerisch gestalteten Steine werden in verschiedenen Teilen der Stadt verteilt, um Freude zu verbreiten und die Menschen dazu anzuregen, für einen Moment innezuhalten und positive Gedanken zu fassen. Auf jedem Stein befindet sich ein QR-Code, den die Finder scannen können. Dieser führt sie auf die Webseite des Projekts, wo die kreativ gestalteten Steine präsentiert werden und weitere Informationen über die Hintergründe und die Entstehung des „Glückssteins“ erhältlich sind.

Das „Glücksstein“-Projekt verfolgt das übergeordnete Ziel, positive Gedanken zu verbreiten und den Alltag der Menschen ein kleines bisschen heller zu gestalten. Jeder Stein symbolisiert ein Stück Hoffnung und Freude, das weitergegeben wird – Stein für Stein. Für weitere Informationen und Eindrücke aus diesem inspirierenden Projekt, besuche die Webseite: gluecksstein.at.

Das könnte dich auch interessieren:

Wie man das Motorrad selbst fit macht

Besonderer Lauftreff beflügelt Feldbacher Frauen

„Girls! Tech Up“ begeistert Mädchen für Elektrotechnik