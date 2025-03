Protestzug in Wien: Wissenschaftliche Demonstration führt zu Staus und Chaos im öffentlichen Verkehr

Ein „Marsch für die Wissenschaft“ sorgt am Freitag, den 7. März, für erhebliche Verkehrsprobleme am Wiener Ring. Rund zwölf Tram- und Buslinien sind von den Protestaktionen betroffen. MeinBezirk bietet dir einen umfassenden Überblick über die Situation.

WIEN. Im Zuge des globalen Anstiegs der Wissenschaftsfeindlichkeit, besonders seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, haben Aktivisten der Bewegung „Scientists for Future“ angekündigt, mit großen Demonstrationen in Europa ein Zeichen zu setzen. Diese Bewegungen reagieren auf ein besorgniserregendes Klima gegen die Wissenschaft, das zunehmend auch in Europa und Österreich zu beobachten ist.

Am Freitag, den 7. März, werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenkommen, um für „eine freie Wissenschaft“ einzutreten. Diese Protestveranstaltung zeigt Solidarität mit den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die von drastischen Einschnitten ihrer Institutionen und ihrer Forschungsfreiheit betroffen sind. „In Österreich nehmen die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit ebenfalls zu, was für uns Anlass genug ist, unsere Stimmen zu erheben“, erklärte die Organisation „Scientists4Future“ (S4F) in einer offiziellen Mitteilung. Die Forderungen reichen von einer stärkeren Förderung der Wissenschaft bis hin zu einem offenen Diskurs über deren Bedeutung für die Gesellschaft.

Die Kundgebung beginnt um 13 Uhr vor der Universität Wien. Anschließend ist ein Demozug über die Alserstraße, Spitalsgasse und Währinger Straße bis zum Votivpark geplant. Um 15 Uhr findet eine Abschlusskundgebung statt, an der unter anderem Sigrid Stagl, die Wissenschaftlerin des Jahres, teilnehmen wird.

Verzögerungen und Anpassungen im öffentlichen Verkehr

Die Demo könnte von 13:45 bis 15 Uhr für erhebliche Verkehrsverzögerungen auf der Alser- und Universitätsstraße sowie rund um die Votivkirche sorgen, wie der ÖAMTC berichtet. Darüber hinaus gibt es auch bedeutende Änderungen im öffentlichen Verkehr.

Die Wiener Linien haben angekündigt, dass die Fahrpläne von insgesamt zwölf Linien betroffen sind. Hier ein Überblick:

Linie D: Umleitung in beide Richtungen zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über Franz-Josefs-Kai

Linie 1: Umleitung in beide Richtungen zwischen Börse und Karlsplatz über Schwedenplatz, Franz-Josefs-Kai, Julius-Raab-Platz

Linie 5: Geteilter Betrieb, kein Service zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Blindengasse. Umleitung zum Währinger Gürtel und zur Josefstädter Straße

Linie 33: Betrieb nur zwischen Friedrich-Engels-Platz und Augasse möglich, kein Service zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Josefstädter Straße

Linie 37: Betrieb nur zwischen Hohe Warte und Bahnhof Gürtel.

Linie 38: Betrieb nur zwischen Grinzing und Bahnhof Gürtel möglich.

Linie 40: Betrieb nur zwischen Herbeckstraße und Glatzgasse möglich.

Linie 41: Betrieb nur zwischen Pötzleinsdorf und Glatzgasse möglich.

Linie 42: Betrieb nur zwischen Antonigasse und Bahnhof Gürtel möglich.

Linie 43: Betrieb nur zwischen Neuwaldegg und Alser Straße U.

Linie 44: Betrieb nur zwischen Ottakring, Maroltingergasse und Johann-Nepomuk-Berger-Platz.

Linie 71: Betrieb nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz.

Weitere Informationen sind in der WienMobil-App oder online unter wienerlinien.at zu finden.

Das könnte dich auch interessieren:

Großevents am Wochenende sorgen für Staugefahr

Minderjährige wollten Passanten mit Messer ausrauben