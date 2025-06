Prozess: Anklage gegen Komplizen des Terrorverdächtigen in Wien erhoben

Der 18-jährige Luca K. ist einer der mutmaßlichen Komplizen des Terrorverdächtigen Beran A. Dieser 20-Jährige soll einen Anschlag auf eines der drei Konzerte von Taylor Swift im Prateroval in Wien geplant haben. Berichten zufolge hat K. sogar im Stadion gearbeitet. Die Anklage gegen ihn liegt nun vor, und der erste Prozesstag könnte bereits im Sommer 2024 stattfinden.



WIEN/NÖ. Beran A. aus Ternitz, Niederösterreich, befindet sich seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft. Der junge Mann wird verdächtigt, im Sommer 2024 Anschläge auf die Konzerte des amerikanischen Popstars Taylor Swift in Wien geplant zu haben. Ermittler fanden auch Materialien für den Bombenbau bei ihm. Diese Funde führten zur Absage aller drei geplanten Konzerte. Für weitere Details, siehe die Chronologie unten. Bei den Ermittlungen wurde auch ein 17-Jähriger festgenommen, der im Ernst Happel Stadion tätig gewesen sein soll und mit den Anschlagsplänen in Verbindung gebracht wurde. Sein Name ist Luca K., und er kommt aus Neunkirchen, wo er seine Jugend unter anderem mit Fußballspielen verbrachte. Siehe auch "Hohe Chancen": Wien erprobt KI-Software zur Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen 21-Seiten-Anklage Bald nach der Festnahme wurde K. angeklagt. Laut einem Bericht des „Kurier“ wirft die Staatsanwaltschaft Wien ihm in einer 21-seitigen Anklageschrift das Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der Bildung einer kriminellen Organisation vor. Die Ermittlungen zeigen, dass dieser Fall ein klassisches Beispiel für eine Radikalisierung über TikTok darstellt, eine Plattform, die zunehmend als Katalysator für extremistische Ideologien angesehen wird. Der Prozess wird voraussichtlich am Landesgericht Wiener Neustadt stattfinden. Birgit Borns, die Gerichtssprecherin, bestätigte, dass die Anklageschrift am Dienstag eingereicht wurde und noch nicht rechtskräftig ist. Es besteht eine Frist von zwei Wochen, in der eine Beschwerde eingereicht werden kann. Informationen deuten darauf hin, dass der erste Prozesstag bereits im Juli 2024 stattfinden könnte. Siehe auch Das Blumenmädchen: Döblinger Geschäft sucht nach aufstrebenden Floristen Radikalisierung und mögliche Verbindungen Luca K. soll Anfang 2022 zum Islam konvertiert sein. Laut der Anklage begann er bald, sich mit den extremistischen Ansichten des Islamischen Staates (IS) auseinanderzusetzen und besuchte verschiedene Moscheen. Auch stand er in Kontakt mit einer Person, die im Zusammenhang mit den sogenannten Bandenkriegen auf Wiens Straßen in den Jahren zuvor steht. K. hat in Sprachnachrichten und Chats die Morde während des Terroranschlags im November 2020 verherrlicht und das Töten von Polizisten gutgeheißen. Es wurde auch ein Video sichergestellt, das ihn und Beran A. beim Autofahren zeigt, wobei A. ein Messer mit einem IS-Symbol in der Hand hält. K. hat angegeben, von den selbst hergestellten Sprengstoffen von A. nichts gewusst und behauptete, in die IS-Szene „hineingerutscht“ zu sein. Siehe auch MeinBezirk vor Ort: Neueste Entwicklungen aus dem Gemeindeamt Ebbs Mehr zum Thema: Ehefrau des Terrorverdächtigen in Therapie nach Festnahme Terrorverdächtiger verliert Top-Verteidiger Tomanek Gesuchter Mister „X“ in Wien festgenommen Niederösterreicher droht Enthauptung in Saudi-Arabien Taylor Swift-Terrorverdächtiger plante auch Anschlag in Dubai Terroranschlagspläne im Großraum Wien vereitelt

